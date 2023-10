NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Ottobre 2023

Grande Fratello

Alfonso Signorini propone in diretta a Jane Alexander di diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello

Jane Alexander sarà una concorrente del GF?

Questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello a varcare la porta rossa è stata Jane Alexander. L’attrice infatti è entrata in casa per avere un faccia a faccia con Beatrice Luzzi, a seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni. Nel corso del confronto non sono mancate le scintille e tra le due c’è stato un botta e risposta di fuoco. Poco prima che Jane lasciasse la casa però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato senza parole il pubblico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alfonso Signorini ha chiesto alla Alexander di raggiungerlo in confessionale e a quel punto ha proposto all’attrice di diventare una concorrente ufficiale del Grande Fratello. Non è mancata così la reazione stupita di Jane, che come sappiamo solo qualche anno ha preso parte alla terza edizione del format Vip del reality show.

Jane Alexander, emozionata, ha affermato: “Ma ti devo rispondere adesso? Guarda che due rosse cattive in una casa non le avete mai avute. Sto tremando”.

Nei prossimi giorni così Jane deciderà se accettare la proposta di diventare una concorrente del Grande Fratello. Sul web intanto già in molti sperano di vedere la Alexander in casa e di certo il suo arrivo potrebbe stravolgere i fragili equilibri della casa.