Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso rivela in che rapporti è con Romina Power e i suoi figli

Debora Parigi | 9 Maggio 2023

Il rapporto di Jasmine Carrisi con Romina Power e i suoi figli

22 anni, tanti follower su TikTok e il sogno di diventare cantante, questa è Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. Intervistata dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha aperto il suo cuore e si è raccontata in ogni dettaglio. A tal proposito, ha parlato anche del rapporto che ha con l’altra parte della famiglia allargata, cioè Romina Power (prima moglie di suo padre) e i fratelli nati da quella relazione.

Come sappiamo, Jasmine è cresciuta con due genitori sempre al centro del gossip. Quindi l’aver sempre gli occhi puntati addosso e vedere la propria famiglia sui giornali non è stato proprio facile per lei. “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate”, ha raccontato Jasmine. “Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Come detto, la sua famiglia è molto allargata e oltre ad Albano Jr, lei ha altri tre fratellastri nati dal matrimonio di suo padre Al Bano con Romina Power. Nonostante siano distanti, i rapporti con loro ci sono: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi”.

Diverso è invece il discorso con Romina Power, che non vede praticamente mai a differenza dei figli di lei. Jasmine Carrisi ha infatti rivelato: “No, con lei non ho rapporti”. Jasmine ha anche parlato dei ritocchini estetici che ha fatto, di cui sui social si parla parecchio. Ma ha ammesso di essersi sottoposta solo a un filler alle labbra.