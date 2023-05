Chi sono i The Busker: canzone gruppo Malta Eurovision 2023

NEWS

Dopo Emma Muscat a rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest 2023 troviamo il gruppo dei The Busker. Ma chi sono? Qual è la canzone che portano alla manifestazione canora? Scopriamo tutto ciò che li riguarda da vicino: dall’età alla vita privata e Instagram.

Chi sono i The Busker

The Busker età e biografia

Cosa sappiamo della biografia dei The Busker, la band di Malta in gara all’Eurovision Song Contest 2023? Purtroppo le informazioni sono molto scarse. Non sappiamo le loro età e tantomeno quando e dove sono nati.

Come vedremo in seguito inizialmente il gruppo aveva altri due membri, che ora non ne fanno più parte. Ma di questo ci occuperemo nel paragrafo dedicato alla loro carriera musicale.

Vita privata

Purtroppo così come per la biografia anche della vita privata dei The Busker non si conosce granché. Siamo andati però a dare un’occhiata sui loro account privati e abbiamo scoperto qualcosina in più.

Partiamo da David che è la voce del gruppo (ma suona anche basso e tastiera). Di lui abbiamo scoperto che ha una fidanzata, che ama lo scii (e dunque la montagna) e viaggiare.

Passiamo a Jean Paul, il batterista. Lui abbiamo scoperto che è sposato con una ragazza di nome Franca. Anche lui ama viaggiare e la montagna, così come fare escursioni. Ha un cane a cui è affezionato e ha aperto persino una pagina Instagram.

Concludiamo infine con il sassofonista, Sean. Di lui possiamo dirvi che è fidanzato e anche lui ama i cani.

Dove seguire i The Busker: Instagram e social

I The Busker è possibile seguirli sulle maggiori piattaforme social, da Facebook a Instagram. Qui nella pagina ufficiale della band condividono tutto ciò che li riguarda da vicino, almeno musicalmente parlando.

Entrando nel dettaglio, però, è possibile sostenerli anche attraverso i profili privati, dove si raccontano un po’ di più. Ecco dove seguirli:

@dav.jr_music è l’account di David “Dav.Jr” Meilak

è l’account di @jpx1992 è il nick social di Jean Paul Borg

è il nick social di @saxappeal.mt è il profilo di Sean Meachen

Il gruppo si ispira a band pop degli anni ’60. Tra i loro punti di riferimento ci sono i Beatles e i Beach Boys. E su YouTube è possibile trovare non solo i loro pezzi originali ma anche le cover che hanno realizzato in questi anni.

Carriera

Come ha preso il via la carriera dei The Busker? La band in gara all’Eurovision 2023 si è formata nell’ottobre 2012 dal cantante Dario Genovese e dal percussionista Jean Paul Borg. A loro poi due anni più tardi si sono aggiunti il bassista e tastierista David Grech e il sassofonista Sean Meachen.

L’album di debutto è arrivato nel 2017 con Telegram e l’anno successivo con Ladies and Gentlemen è arrivato il secondo. Alcuni anni più tardi, nel 2021, Dario Genovese ha lasciato la band.

Ma chi sono tutti i componenti della band dei The Busker? Ecco qual è la formazione attuale:

David “Dav.Jr” Meilak – voce, basso e tastiera

– voce, basso e tastiera Jean Paul Borg – batteria

– batteria Sean Meachen – sassofono

Precedentemente nel gruppo erano presenti anche:

Dario Genovese – voce e chitarra

– voce e chitarra David Grech – basso

Vediamo quali album e canzoni i The Busker hanno pubblicato dalla loro fondazione a oggi…

Album e canzoni

Durante la loro carriera i The Busker hanno realizzato qualche album? In effetti sì. La band maltese ha realizzato due dischi:

2017 – Telegram

2018 – Ladies and Gentlemen

Un EP è uscito invece nel 2021 e prende come titolo X. Qui di seguito vi riportiamo invece quali sono le canzoni che i The Busker hanno portato al successo fino a oggi. Ecco i singoli principali della carriera musicale del gruppo in gara all’Eurovision 2023:

2020 – Just a Little Bit More (con Matthew James)

2021 – Don’t You Tell Me What to Feel (con Raquela DG)

2021 – Loose

2021 – Nothing More

2022 – Miracle

2023 – Dance (Our Own Party)

I The Busker all’Eurovision 2023

A novembre 2022 i The Busker hanno trovato conferma tra i 40 partecipanti al Malta Eurovision Song Contest 2023. L’evento serviva per poter selezionare la voce in grado di rappresentare il Paese all’Eurovision, in programma dal 9 al 14 maggio 2023.

La canzone scelta dai The Busker per la competizione è Dance (Our Own Party). Il pezzo è riuscito a superare tutte le selezioni fino ad arrivare alle ultime 16 proposte e vincere la possibilità di esibirsi all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool.

Testo e canzone in gara

Dance (Our own party) è il titolo della canzone in gara dei The Busker all’Eurovision Song Contest. Il pezzo è stato scritto da David Meilak. Mentre la musica è stata scritta da David Meilak, Jean Paul Borg, Matthew James Borg, Micheal Joe Cini e Sean Meachen.

A seguire vi riportiamo un piccolo stralcio del testo di Dance (Our own party):

The tension

I’m getting

The faces I drew on

I can’t focus

Should’ve known this

When the tik gets toking I’m gone

I feel better

In my sweater

Got my stereo

I’ll play you songs you know

I concorrenti dell’Eurovision 2023

Il percorso dei The Busker all’Eurovision 2023

L’avventura dei The Busker di Malta all’Eurovision Song Contest 2023 parte in data 9 maggio 2023. Il gruppo salirà sul palco rappresentando Malta e si esibirà dunque durante la prima semifinale. Riusciranno ad arrivare fino in fondo?

(IN AGGIORNAMENTO)