Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, rivela in che rapporti è con Romina Power

1 Il rapporto tra Jasmine Carrisi e Romina Power

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha rilasciato una bella intervista a Il Corriere della Sera, a seguito dei festeggiamenti per il compleanno di suo padre. Il noto artista il 20 maggio ha spento, infatti, 78 candeline e la giovane l’ha raggiunto dalla Svizzera, dove studia, per celebrare questo importante giorno.

Come ben sappiamo Jasmine è cresciuta in una famiglia allargata, ma come da lei stessa raccontato tra le colonne del quotidiano: «Siamo meno peggio di come ci dipingono», ha detto sicura. Con la sua famiglia in generale ha un rapporto bellissimo, come vedremo in seguito, ma in tanti ci si chiedono senza dubbio quale sia il legame con Romina Power, ex moglie di suo padre.

Non è entrata troppo nel dettaglio Jasmine, che ha sempre mostrato di essere una ragazza molto riservata, ma ha fatto sapere che con lei comunque parla tanto. Pare averle chiesto tante informazioni su Los Angeles, città dove si vorrebbe trasferire in futuro. Ecco le sue parole in merito: «Con lei parlo di Los Angeles, dove vorrei trasferirmi».

A dimostrazione della grande armonia che si respira intorno alla sua famiglia, Jasmine Carrisi ha detto di avere un bellissimo rapporto anche con i suoi fratelli: «Con mia sorella Brigitta (la prima figlia di Loredana Lecciso, ndr). Presto mi trasferirò a Milano da lei. Ma anche con Yari (il primogenito di Al Bano e Romina Power): parliamo di musica».

E sempre per quanto riguarda la famiglia ha confidato che sono stati e sono ancora oggi fondamentali per lei. Tante volte sono stati d’aiuto per superare gli ostacoli che si è trovata lungo il cammino. Avere un cognome come il suo può essere spesso ingombrante e motivo di insicurezze, spesso se si decide di seguire il medesimo percorso artistico di un artista come Albano. Jasmine Carrisi ha sempre confidato un certo timore per questo: : «Mi hanno incoraggiata, però mi hanno anche messa in guardia. La famiglia è il legame su cui conto di più, non c’è amicizia che tenga».

Ha rivelato a Il Corriere della Sera. Non è mancato, ovviamente, il capitolo musica. Jasmine Carrisi ha raccontato com’è nato l’amore per l’arte. Continua…