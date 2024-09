In queste ore Fedez ha rilasciato la sua nuova canzone, Allucinazione collettiva, che parla di Chiara Ferragni. In rete però spunta una parte inedita del brano, in seguito eliminata dalla versione finale.

La parte inedita della canzone di Fedez

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Come tutti ormai sappiamo da giorni il rapper è protagonista di un dissing con Tony Effe e i due se ne stanno dicendo di ogni. Nella giornata di ieri così il cantante di Sexy Shop ha annunciato l’arrivo di una nuova canzone, che prometteva essere l’ennesima replica al suo ex amico. A sorpresa però il brano si è rivelato essere tutt’altro.

Federico infatti ha scritto un testo interamente dedicato a Chiara Ferragni e alla fine del loro matrimonio e non sono mancate rivelazioni inedite. Nel mentre sui social, poche ore prima della pubblicazione della canzone, è arrivata la durissima reazione dell’imprenditrice digitale. L’influencer ha infatti postato un lungo sfogo, che sembrerebbe essere rivolto proprio al suo ex marito.

Come se non bastasse, poco dopo l’uscita di Allucinazione collettiva, a intervenire è stata Selvaggia Lucarelli, che ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. La giornalista ha infatti condiviso una parte inedita della canzone, che Fedez avrebbe deciso di rimuovere a seguito delle storie postate da Chiara Ferragni. Queste le rime che sono state eliminate e che sembrerebbero essere un attacco alla Ferragni: “Papà ha casa nuova ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi, perché il patriarcato è il male del mondo, sì, quello dei sogni”.

Sui social intanto gli utenti stanno commentando senza sosta questa nuova canzone, che di certo ha stupito il web. In molti si chiedono anche se il dissing tra Federico e Tony Effe sia giunto al termine, ma non resta che attendere per saperne di più in merito.