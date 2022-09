Da Amici a Only Fans, Javier sbarca sul noto sito per adulti

Nel 2020 ha vinto Amici 19 nella categoria ballo, oggi Javier sbarca su Only Fans, il sito per adulti con foto e video piccanti.

L’ex di Amici Javier su Only Fans

Lo sappiamo molto bene, Amici apre tante porte e dal talent di Maria De Filippi sono usciti tanti artisti che poi hanno avuto enormi possibilità nella musica e nella danza. Sicuramente uno degli allievi di Amici più famosi e apprezzati è Javier Rojas, pupillo di Alessandra Celentano che vinse la categoria ballo durante la diciannovesima edizione. Nel canto quell’anno vinse Gaia.

Il ballerino si fece notare non solo per la sua estrema bravura nella danza, ma anche per i litigi con altri allievi e anche per un grande sfogo durante una puntata del Serale. Ci fu una discussione proprio anche con Maria De Filippi.

Una volta uscito dal programma, Javier ha viaggiato tantissimo per lavoro, continuando a seguire il suo sogno: la danza. Oggi si trova a Birmingham, città in cui lavora sempre ovviamente nel mondo della danza. Ma ha scelto di provare anche un’altra strada, che è davvero sorprendente.

L’ex ballerino di Amici è sbarcato su Only Fans, il noto sito per adulti in cui si pubblicano foto e video piccanti. A rivelarlo è stato proprio lui che lo ha raccontato tramite alcune storie sul suo profilo Instagram.

A questo punto viene da chiedersi: cosa ne penserà la sua maestra Alessandra Celentano?

