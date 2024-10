Nel pomeriggio durante uno sfogo, Javier Martinez ha spifferato tutto quello gli avrebbe detto Shaila Gatta senza microfono sotto le coperte.

Javier Martinez spiffera tutto

La delusione di Javier Martinez dopo la puntata di ieri del Grande Fratello è palpabile. Il pallavolista argentino ha appreso da Shaila Gatta (uscita poi dalla Casa per raggiungere il GF in Spagna) di non provare lo stesso per lui e di non avere intenzione di aspettarlo fuori.

Dopo lo sfogo nella notte, oggi pomeriggio Javier Martinez è tornato a parlare di Shaila Gatta e ha svelato cosa pensa davvero della coinquilina e ne ha analizzato il comportamento. A detta sua Shaila avrebbe giocato in questo triangolo tra lui e Lorenzo Spolverato (partito anche lui per la Spagna) solo per stare al centro della puntata e assicurarsi così delle clip.

Oggi pomeriggio Javier Martinez è tornato sulla faccenda, durante una chiacchierata con Ilaria Galassi in un primo momento, e Pamela Petrarolo poi. Ripercorrendo i fatti, Javier ha ricordato che hanno dormito insieme per cinque notti e in queste serate si sono sempre baciati. Il concorrente ha poi spiegato che spesso Shaila levava il microfono e, sempre sotto le coperte, gli avrebbe detto: “Mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati”.

Javier ha ammesso che inizialmente non aveva capito il perché di quelle frasi e che solo ora sta unendo tutti i puntini. Lui è convinto che Shaila abbia fatto questo per tenere in piedi quanto più possibile il triangolo con Shaila:

“Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei”.

Cosa gli ha detto Shaila

Javier Martinez ha proseguito il suo lungo discorso con Ilaria e Pamela, dicendosi piuttosto confuso e deluso da quanto successo. Anche le Non è la Rai non sembrano comprendere l’atteggiamento di Shaila e perché abbia avuto questi continui cambi di rotta. Peraltro entrambe hanno affermato di non essere a conoscenza dei baci di cui parla Javier, nonostante con loro parlasse tantissimo.

In seguito Javier Martinez ha anche rivelato cosa gli avrebbe detto ieri sera Shaila prima di lasciare la casa: “Quando ci siamo abbracciati lei mi fa ‘vorrei dirti tante cose, ma ne parliamo dopo’, ovvero ‘a prescindere da tutto questo giochetto del tentennare tu sai come la penso’”.

Per tale motivo Javier crede che il suo tentennare sia servito solo ed esclusivamente per stare al centro delle clip in puntata perché era importante per lei. Poi ha nuovamente ribadito la frase sul “per me questo è anche lavoro”, pronunciata da Shaila:

“Nella sua testa probabilmente diceva ‘se mi dichiaro subito a Javier perdo un po’ di potere qua dentro’, devo fare il tentennamento con Lorenzo. Poi qualcuno fuori può pensare che a lei piaccia più Lorenzo, ma a me questo non interessa”.

Come reagirà Shaila Gatta quando scoprirà cosa ha detto Javier Martinez su di lei?