Al Gran Hermano in Spagna Shaila Gatta è subito entrata in confidenza con le coinquiline. La ballerina ha ammesso di aver cambiato ancora idea e di essere presa da Lorenzo: “Sono felice e innamorata”.

Shaila Gatta cambia ancora idea!

Javier Martinez dopo la delusione subita da parte di Shaila Gatta si è sfogato nel post puntata e ha rivelato alcune cose che lei gli avrebbe detto sotto le coperte e senza microfono. Non gli farà piacere però scoprire che ora che Shaila e al Gran Hermano ha parlato di lui e ha svelato pure di preferire Lorenzo Spolverato, nonostante i continui tira e molla con entrambi.

LEGGI ANCHE: Contro Shaila si scaglia anche l’ex Alessandro Zarino: “Mi ha lasciato con un messaggio”

Appena arrivata Shaila Gatta si è confidata con le altre inquiline e nella zona bagno ha parlato per l’appunto di Javier. Secondo il suo parere tutti commentano e tutti giudicano, puntando il dito.

La ballerina ha ricordato che nella Casa tutti parlano e giudicano, senza pensare che dietro ogni persona c’è un mondo dentro. Dunque può esserci un motivo se c’è un cambio di atteggiamento o modo di porsi nei confronti di uno o dell’altro:

“Io sono stata criticata per questo bacio che ho dato al ragazzo. Ma io non ho dato quel bacio per usarlo o illuderlo, ma dovevo capire se lui era giusto per me, se c’era connessione. Io lo guardavo e pensavo ‘è buono, è bello, è carino, gentile, romantico, perché non va?’“, si è giustificata Shaila Gatta.

Shaila ammette: “Sono innamorata di Lorenzo”

Nel suo racconto come mostrato dai video, Shaila Gatta ha ammesso che a tutti i costi ha provato a farsi piacere Javier Martinez e d è stata una guerra contro sé stessa. S’imponeva e diceva tra sé “deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!”.

" quando mi guarda io non capissco più niente " " Sei innamorata ? Penso di si…si ! " Lei che ha tenuto tutto dentro di lei fino a scoppiare e lasciarsi andare ❤️❤️#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/SYya7a25zO — Carlotta (@Carlott26767681) October 23, 2024

A questo punto è arrivata la confidenza da parte di Shaila Gatta che ha ammesso, sorprendendo le coinquiline: “Però il mio cuore dice lui (Lorenzo ndr) non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo”.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Alfred potrebbe lavorare con Rocco Siffredi

Successivamente Shaila Gatta ha spiegato che più passa il tempo più prende consapevolezza di questo: “Non posso mentire. L’energia, l’istinto mi dice di esplorare. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”.

Come potete vedere dalle immagini, tutte le inquiline presenti alla conversazione sono rimaste sorprese dalle parole di Shaila Gatta. Quando le è stato chiesto se è innamorata ha detto: “Sono felice. Se sono innamorata? Non lo so, penso di sì. Ora non ho più paura. Questa cosa è talmente bella che non puoi avere paura. Grazie ragazze per avermi ascoltata”.

Insomma dopo tutti i tira e molla tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, pare che Shaila Gatta abbia preso una decisione. Ora resterà da capire come la prenderanno i due ragazzi, ma anche quale sarà la reazione di Helena Prestes (che ha ammesso di essere presa da Lorenzo). Lunedì tutti i nodi verranno al pettine!