Javier Martinez e Lorenzo Spolverato hanno avuto un faccia a faccia dopo aver sentito e visto alcuni video il cui protagonista era proprio l’amico. Quest’ultimo ha espresso esplicitamente il suo interesse per Shaila Gatta e il pallavolista ci è rimasto molto male.

La prima puntata del Grande Fratello si è aperta con l’argomento scottante da ormai alcune settimana. Si tratta del ‘quadrilatero’ che si è formato tra Shaila Gatta, Javier Martinez, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. In un primo momento Lorenzo si era avvicinato a Shaila, la quale però gli ha subito detto di non provare gli stessi sentimenti.

L’ex Velina ha però ricambiato le attenzioni di Javier e per tale ragione Spolverato ha tentato di conquistare il cuore di Helena. Tuttavia, anche loro due si sono allontanati dopo alcuni dubbi in merito alle intenzioni del giovane attore. Alcuni video mandati in onda nel corso della diretta, infatti, hanno mostrato Lorenzo affermare di essere ‘cotto’ di Shaila: “Non mi interessa come la prenderebbe Helena. Glielo direi, lo sa già“.

Parlando con Alfonso Signorini, poi, ha continuato: “Con Shaila è scattata una scintilla fin dal primo giorno, per me. Io sento qualcosa, anche se poi è stata messa in stand by“. Tutto ciò ha fatto rimanere molto male Javier, il quale non sembrava essere a conoscenza dei sentimenti dell’amico per la ragazza che piace anche a lui. Durante un confronto faccia a faccia lo ha accusato di avergli mentito:

“Mi sembra strano che il discorso sia uscito prima che io e te ci confrontassimo. Non sei stato sincero con me al 100%. C’è qualcosa che dovresti e potresti dirmi, se hai il coraggio fallo. Tu mi hai detto in maniera chiara che con Shaila c’era un’amicizia. Non hai avuto il coraggio di dirmi che ti piace ancora. Mi hai fatto male!”.

Ed è tempo di confronto tra Lorenzo e Javier 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/DkNQYXRSYQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 7, 2024

Lorenzo ha poi esclamato: “A me non è mai andato via l’interesse per Shaila. Lei ha fatto la sua scelta e l’ho rispettata“. Il rapporto tra loro potrebbe essersi incrinato? Lo scopriremo molto presto.