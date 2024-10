A La Vita in Diretta Sonia Bruganelli ha spiegato i motivi per cui si è arrabbiata con la giuria a Ballando con le stelle

Ospite a La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli ha commentato con Alberto Matano la sua esperienza a Ballando con le stelle, in particolare l’ultima puntata. Ha quindi rivelato di aver avuto un infortunio e che stava male, inoltre ha risposto alle critiche di Selvaggia Lucarelli.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle

Oggi pomeriggio, lunedì 7 ottobre, a La Vita in Diretta da Alberto Matano è stata ospite Sonia Bruganelli per parlare ovviamente della sua esperienza a Ballando con le stelle. E proprio subito dopo il servizio dedicato a lei, in particolare su quanto successo nella puntata andata in onda sabato scorso, l’ex moglie di Paolo Banolis ha fatto una rivelazione in esclusiva.

“È successa una cosa scoop. Sai che per me è complicato parlare di cose personali, però io ho scoperto di essermi rotta una costola…è una frattura. Questa cosa non la sapevamo, quindi che è successo? Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta, ho capito che quello che io avevo come dolore era altro. Infatti mi sono sdraiata perché mi sentivo svenire”.

Spiegato che in quel momento stava molto male, Sonia Bruganelli ha voluto subito chiedere scusa ad Alberto Matano e a Zazzaroni per essersi posta in maniera aggressiva. Ma stava davvero molto male e si aspettava anche degli attacchi dopo l’ultima volta.

Ciò che però le ha dato fastidio sono state le frasi di Selviaggia Lucarelli che comunque lei reputa molto intelligente. Sonia ha detto: “Nel momento in cui lei ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una ragazza a casa che ha 16 anni, per cui sono la madre, mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ed è vero perché quello è un aspetto di me che non ho mai tirato fuori e in due puntate non posso togliermi tutto quello che ho provato a costruire in anni di vita un po’ diversa. Però quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito. Ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca”.