1 Il Grande Fratello Vip accoglierà Jeda?

Vera Gemma, ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha parlato della sua esperienza durante un’intervista rilasciata al sito SuperGuidaTV. L’attrice ha espresso molte delle sue opinioni su diversi concorrenti del reality, ma anche discusso di alcuni rumor che hanno coinvolto il suo fidanzato. Il giovane ragazzo sembrerebbe essere entrato molto in simpatia anche a Ilary Blasi. Infatti, proprio lei aveva ipotizzato un’eventuale partecipazione di Jeda al Grande Fratello Vip. La showgirl ha risposto così:

Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. È un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice.

Vera, quindi, non avrebbe alcun tipo di problema se Jeda, dopo la chiamata, volesse andare al Grande Fratello Vip. Tutto quello che le interessa è che rimanga se stesso. L’ex naufraga, poi, ha continuato affermando che per quanto riguarda la sua carriera lavorativa si vedrebbe bene come opinionista:

Molto di più. Credo di meritare di fare l’opinionista in un programma. Dopo aver fatto “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi” sono stanca di mettere alla prova la mia capacità di resistenza. Vorrei far sentire la mia voce e poter far capire che ho una lettura psicologica profonda delle persone. Dalla mia ho anche l’ironia che non guasta. Sarei perfetta come opinionista.

Andiamo, ora, a vedere cosa ha rivelato sul suo futuro con Jeda e a cosa ha in programma lei per l’avvenire. Continuate a leggere…