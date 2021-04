1 Jedà contro Roger Garth

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha ricevuto diversi attacchi da parte di vari naufraghi in gara con lei. Al fidanzato Jedà, presente in studio, tutto questo non è piaciuto e ha detto la sua, lanciando in seguito sui social una frecciatina a Roger Garth e ad Akash Kumar. Scopriamo quello che è accaduto. Nel corso dell’appuntamento con il reality i toni si sono un po’ alzati e Ubaldo Lanzo ha inveito contro la naufraga.

Questo atteggiamento non è andato giù al ragazzo, il quale senza troppi giri di parole ha voluto dare il suo punto di vista:

Hanno cercato di far passare Vera per una donna che non è. Quelli là, la maggior parte dei naufraghi, sono lupi travestiti da pecore, per me. Vera la vedo bene ma sono un po’ incaz***o per quello che ha detto prima Ubaldo e come si è comportato. Non puoi permetterti di parlare così ad una donna, ma qualsiasi donna. Ha dimostrato di essere egoista, un maleducato e un cafone.

Ilary, allora, ha dato la possibilità a Roger Garth di replicare al discorso di Jedà, ma lui ha preferito non rispondere perché, a detta sua, avrebbero finito per litigare. A quanto pare, però, come riporta anche il sito Biccy, il fidanzato di Vera ha approfittato del viaggio di ritorno a casa per rispondere ad alcune domande di coloro che lo seguono su Instagram. Un utente, infatti, gli ha chiesto: “Fra, chi c***o è l’amico di Ubaldo per dirti di tacere“. La sua risposta è stata: “Ma sì, tutto quello che dice la versione Wish del principe azzurro di Shrek mi fa ridere“.

Una frecciatina postata senza giri di parole nelle sue Stories, ma che di lì a poco è stata cancellata. Chissà se ne parleranno in studio o se si creeranno situazioni in cui i due litigheranno in diretta nelle prossime puntate. Lo scopriremo. Nel frattempo, intanto, si sta parlando di una possibile partecipazione di Jedà nella prossima edizione de L’Isola. Per scoprire cos’ha detto continuate a leggere…