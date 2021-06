Jennifer Aniston ha rivelato in che rapporti è oggi con Brad Pitt

1 Jennifer Aniston parla di Brad Pitt

Sono passati più di 20 anni da quando Brad Pitt ha sposato Jennifer Aniston. Come è noto i due celebri attori dopo due anni di fidanzamento nel lontano 2000 si unirono in matrimonio, per la gioia di tutti i fan che li sostenevano. Nonostante sembrasse che tutto procedesse a meraviglia però nel 2005 inaspettatamente la coppia annunciò la separazione e il relativo divorzio, giunto in breve tempo. Solo pochissimi mesi dopo, a quel punto, Brad venne beccato in compagnia di Angelina Jolie, conosciuta sul set di Mr. & Mrs. Smith l’anno precedente, e tra i due scoppiò una passione travolgente. Dopo anni di amore così, nel 2014 la coppia si unì finalmente in matrimonio, durato fino al 2016.

Nel corso del tempo tuttavia i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e Brad Pitt, e dopo la separazione dell’attore da Angelina Jolie in molti hanno ipotizzato che il sogno stesse per diventare realtà. Più volte infatti i due si sono incontrati, riprendendo così a frequentarsi. Ciò nonostante tra Jennifer e Brad non c’è mai stata una nuova scintilla e così i due sono rimasti soltanto amici. Adesso durante un’intervista con Howard Stern, la Aniston ha rivelato in che rapporti è oggi con il suo ex marito. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Io e Brad siamo a posto, siamo amici e parliamo. Non c’è nulla di strano”.

Nessun ritorno di fiamma dunque tra Jennifer Aniston e Brad Pitt. I due attori, pur riessendosi avvicinati, sono solo amici, e al momento pare che le cose non siano destinate a cambiare.