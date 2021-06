1 Jennifer Lopez e Ben Affleck sono una coppia

Sono passati solo una manciata di mesi da quando Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, dopo quasi 6 anni di amore, hanno annunciato la fine della loro relazione. Come sappiamo la cantante e l’ex giocatore di baseball erano in procinto di sposarsi, tuttavia le nozze a causa della pandemia erano state rimandate per ben due volte, fino a quando la coppia non ha deciso di prendere strade diverse. La notizia ha naturalmente fatto discutere il mondo intero, ma la vera bufera mediatica si è scatenata quando la Lopez ha iniziato a mostrarsi nuovamente insieme a nientemeno che a Ben Affleck! Non tutti sanno che tra il 2002 e il 2004 i due hanno avuto una turbolenta storia d’amore, e che a poche settimane dal matrimonio la pop star e l’attore annunciarono la separazione, pur rimanendo in buoni rapporti.

Da qualche settimana così, dopo la separazione da Alex Rodriguez, Jennifer ha ripreso a frequentare il suo ex compagno, e naturalmente fin da subito si è parlato di ritorno di fiamma. I diretti interessati tuttavia non hanno mai confermato o smentito la notizia, pur venendo beccati spesso insieme in atteggiamenti inequivocabili. Adesso però è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando e che toglie ogni dubbio.

Page Six ha infatti beccato Jennifer Lopez e Ben Affleck mentre si scambiavano un appassionato bacio, segno dunque che la cantante e l’attore sono tornato ufficialmente insieme! Il filmato ha naturalmente fatto il giro del web, e in queste ore i fan storici della coppia stanno esultando per il ritorno di fiamma.

They’re so happy together, that’s all it matters. ❤️ pic.twitter.com/fuFcgbMZ1A — bennifer tea (@jloaffleck) June 14, 2021

Tutto è dunque ufficiale. La Lopez e Affleck sono tornati di nuovo insieme, e in molti già si chiedono come proseguirà stavolta la loro relazione. Nel mentre nelle ultime ore è arrivata anche la reazione di Jennifer Garner, ex moglie di Ben, dal cui matrimonio sono nati ben tre figli.