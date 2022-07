Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck

È un amore da favola moderno quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Come in molti sapranno la cantante e l’attore iniziarono una turbolenta e chiacchierata relazione ben 20 anni fa. Era infatti il 2002 quando per la prima volta la coppia si mostrò insieme, attirando l’attenzione mediatica mondiale. La Lopez e Affleck furono anche a un passo dal matrimonio, quando a un tratto nel 2004 i due annunciarono la rottura, lasciando senza parole i fan e non solo. Lo scorso anno però è accaduto quello che tutti attendevano da tempo: tra Jennifer e Ben c’è stato un inaspettato ritorno di fiamma, che naturalmente dal primo momento ha fatto discutere il web. Ma non solo. La coppia qualche mese fa ha anche annunciato le nozze, per la gioia di tutto il pubblico.

Nella giornata di ieri così TMZ ha annunciato che i due attori si sarebbero uniti in matrimonio in gran segreto, mandando i social in fiamme. Poche ore fa così a sorpresa a rompere il silenzio è stata proprio la coppia. Con un post sul suo sito OnTheJLo infatti, Jennifer Lopez ha confermato che lei e Ben Affleck si sono davvero sposati! Ma non solo. La cantante ha anche allegato le prime immagini delle nozze, che in queste ore stanno facendo il giro del web. La Lopez ha poi commentato il matrimonio con l’attore, affermando:

“Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza… L’amore è un grande

cosa, forse la migliore delle cose, e vale la pena aspettare”.

E ancora la Lopez tramite la sua newsletter ufficiale ha raccontato:

“Era esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio. Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022

Finalmente dunque Jennifer Lopez e Ben Affleck ce l’hanno fatta e dopo ben 20 anni si sono sposati! Non resta che fare tantissimi auguri alla cantante e l’attore.

