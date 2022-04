1 La decisione di Jennifer Lopez

È trascorso quasi un anno da quando è avvenuto il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Come è ben noto la cantante e l’attore hanno avuto una chiacchierata relazione all’incirca 20 anni fa, che ha fatto battere il cuore a milioni di persone. Dopo la separazione i due hanno voltato del tutto pagina e hanno iniziato delle nuove vite. Solo nelle prime settimane del 2021, la Lopez aveva annunciato le nozze con il suo compagno Alex Rodriguez, che tuttavia poco dopo sono state annullate. La coppia ha infatti annunciato la rottura ufficiale, e solo dopo pochissimo tempo Jennifer ha ripreso a frequentare Ben, con grande gioia di tutti i fan che non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento.

Come se non bastasse solo qualche giorno fa è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. La Lopez e Affleck hanno infatti annunciato il matrimonio e a breve finalmente si sposeranno! Attualmente sono ancora poche le notizie in merito alle nozze. Tuttavia in queste ore è arrivata una news che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web.

Stando a quello che si legge su alcuni media americani, sembrerebbe che Jennifer Lopez abbia fatto firmare a Ben Affleck un contratto prematrimoniale che conterebbe una clausola hot! Sempre secondo le dicerie, pare che la cantante pretenda dal suo futuro marito almeno quattro rapporti sessuali a settimana! Nonostante la notizia non sia ufficiale i più sospettano che la scelta della Lopez sia dovuta alla paura di presunta infedeltà dell’attore, che in passato ha svelato di avere una dipendenza dal sesso.

Jennifer potrebbe anche non volersi ritrovare in una situazione simile a quella vissuta con Alex Rodriguez, che, seppur non siano mai arrivate certezze in merito, avrebbe tradito più volte la sua compagna secondo i pettegolezzi. Che dunque Ben sia disposto a firmare questa presunta clausola prematrimoniale? In attesa di saperne di più, andiamo a rivedere le dichiarazioni della Lopez in merito al rapporto con Affleck.