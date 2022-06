Jennifer Lopez presenta sua figlia Emme sul palco con un pronome neutro

1 Il gesto di Jennifer Lopez

Periodo importante questo per Jennifer Lopez. Da poco infatti la celebre pop star è tornata sul grande schermo con il film Marry Me, che ha ottenuto un ottimo successo. Come se non bastasse la cantante ha appena lanciato il suo docufilm su Netflix, intitolato Halftime. Il lungometraggio ci mostra le settimane precedenti alla sua performance al Super Bowl 2020, quando si è esibita durante l’Halftime Show insieme a Shakira. Il film in poche ore si è già confermato essere uno dei contenuti più visti della piattaforma streaming, e ci mostra un lato inedito e intimo della Lopez. In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Si è da poco svolto il tradizionale LA Dodgers Foundation Blue Diamond Gala e ospite speciale della serata è stata proprio Jennifer Lopez, che si è esibita per tutti i presenti. A un tratto però la cantante ha invitato a salire sul palco sua figlia Emme, nata dal matrimonio con Marc Anthony. Per presentare sua figlia però Jennifer ha inaspettatamente usato un pronome neutro, usando dunque il “they/them”, ovvero “loro”. Successivamente le due si sono esibite in una versione del pezzo ‘Thousand years‘ di Christina Perri, e il momento ha emozionato il pubblico. Queste le parole della Lopez per presentare Emme sul palco:

“Chiedo sempre a loro di cantare con me ma non lo fanno mai quindi questa è un’occasione molto speciale, perché sono molto, molto impegnati e costosi. Valgono ogni singolo penny, loro sono il mio partner di duetti preferiti”.

🎥: Jennifer Lopez e sua filha, Emme, cantando "Thousand Years" durante o show privado do Blue Diamond Gala, no Dodger Stadium. pic.twitter.com/QiYsCODjLp — Acesso Jennifer Lopez Brasil (@acessojlobr) June 17, 2022

Nel mentre in questi giorni Jennifer Lopez ha fatto anche discutere per via di Shakira. Grazie al docufilm infatti è emerso che la cantante non fosse entusiasta di esibirsi con la sua collega. Andiamo a rivedere perché e le sue parole