Come ben sappiamo Jenny e Tony hanno deciso di uscire insieme da Temptation Island dopo il loro falò di confronto. In molti hanno criticato la concorrente per tale decisione ma lei stessa è intervenuta per spiegare le proprie ragioni e mettere a tacere le malelingue.

Jenny e Tony dopo Temptation Island

Jenny e Tony, dopo un percorso non molto semplice a Temptation Island, hanno deciso di darsi un’altra possibilità. La fidanzata ha voluto perdonarlo perché secondo lei il ragazzo ha capito i suoi errori e oggi sembra davvero intenzionato a trovare un equilibrio nel loro rapporto:

“Tony sta mantenendo le sue promesse, che erano il motivo principale delle nostre discussioni. Sto andando alle serata e stiamo organizzando cose carine insieme. Lo vedo davvero intenzionato a recuperare il nostro rapporto e non vedo perché non dovrei dare l’opportunità a una persona con cui sto e amo da 5 anni”.

Rispondendo alle critiche sui social in merito proprio al ritorno sui suoi passi, infatti, Jenny ha spiegato di non aver voluto negare questa possibilità a Tony e a se stessa. Nonostante tutto, dopo cinque anni di alti e bassi, si amano ancora molto entrambi e non avrebbe voluto essere ipocrita lasciandolo al falò di confronto per poi andare da lui pochi giorni dopo:

“Io ho voluto per tantissimo tempo avere un bel rapporto con lui, un equilibrio. Ora glielo nego? I commenti negativi ci stanno, ma dobbiamo ricordare che oltre il programma ci sta la vita. Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava. Me la voglio vivere e quindi mi becco le critiche”.

Adesso la concorrente di Temptation Island vuole viversi la sua storia d’amore, che sembra stare andando molto meglio di prima, e vedere dove tutto ciò li porterà. Ricordiamo inoltre che pare che la coppia si sia anche candidata per entrare nel cast del Grande Fratello. Se riusciranno a varcare la porta rossa lo scopriremo prossimamente.