L’ex allieva della terza edizione de Il Collegio, Giulia Mannucci, potrebbe entrare a far parte della nuova stagione del Grande Fratello. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’ex allieva de Il Collegio verso il Grande Fratello

Il Grande Fratello, anche se non sembra, è ormai alle porte e si sta lavorando sul cast che entrerà nella casa a partire dal mese di settembre 2024. I primi nomi sono già stati fatti in via ufficiosa, come per esempio quelli relativi a dei volti noti di Temptation Island. Pare infatti che la storia sia destinata a ripetersi con un altro triangolo amoroso, questa volta formato dagli ex Alessia e Lino con l’aggiunta della tentatrice Maika.

Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni e al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero. Fatto sta che nelle ultime ore si stanno diffondendo altre segnalazioni in merito ai possibili concorrenti noti al grande pubblico. Questa volta, come possiamo vedere anche dalla foto qui sotto, parliamo di un personaggio pubblico che si è fatto conoscere grazie a Il Collegio.

Stiamo parlando di Giulia Mannucci, nata il 20 settembre 2002 a Roma e che di conseguenza oggi ha 22 anni. Durante il suo percorso all’interno del reality di Rai 2 è stata punita un paio di volte ma tutto ciò non le ha impedito di accedere agli esami orali e venire promossa. Oggi è una influencer e pilota d’aerei conosciuta sui social e con oltre 650mila follower su TikTok.

Giulia Manucci possibile concorrente al Grande Fratello

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano la Mannucci sarebbe stata contattata dalla produzione per entrare nella casa del Grande Fratello. Al momento, anche se data per certa, non abbiamo informazioni sicure sul suo conto e dovremo attendere ancora qualche settimana per saperne di più. Come al solito vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori news relative a tale questione.