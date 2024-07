Stando alle recenti voci di corridoio, pare che Jenny Guardiano e Tony Renda si sarebbero candidati per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5.

Jenny e Tony sognerebbero il Grande Fratello

Tra i protagonisti di Temptation Island quest’anno ci sono stati anche Jenny Guardiano e Tony Renda. Fin dai primi istanti il percorso dei due ha lasciato il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso e in molti hanno seguito appassionatamente il loro viaggio nei sentimenti. A sorpresa però durante il falò di confronto finale è accaduto qualcosa di sorprendente, che ha lasciato tutti senza parole. Nonostante l’avvicinamento a diverse tentatrici, Tony si è reso conto di essere ancora innamorato della sua fidanzata e a quel punto le ha chiesto una seconda occasione.

Jenny, dal suo canto, è apparsa inizialmente irremovibile. In seguito però la Guardiano, anche grazie alla complicità di Filippo Bisciglia, ha deciso di perdonare Renda e così la coppia ha lasciato insieme Temptation Island. A oggi dunque pare che tutto stia procedendo a gonfie vele tra i due, che sembrerebbero aver voltato pagina. In queste ore però una nuova indiscrezione ha riportato gli ex protagonisti del reality show al centro dell’attenzione.

Stando a quanto riporta Amedeo Venza infatti, pare che dopo Temptation Island Jenny e Tony stiano sognando il Grande Fratello, al punto che si sarebbero candidati per partecipare alla prossima edizione del reality show. Secondo l’esperto di gossip, la Guardiano e Renda avrebbero chiesto contatti per sostenere un colloquio con gli autori, tuttavia al momento non è chiaro cosa potrebbe accadere.

Ciò che è certo è che Alfonso Signorini e la sua squadra avrebbero messo gli occhi su alcuni dei concorrenti di Temptation Island. Pare però che in lizza per entrare a far parte del cast ci siano Alessia Pascarella, Lino Giuliano, Raul Dumitras e Martina De Ioannon. Ma cosa accadrà dunque e chi varcherà la porta rossa? Non resta che attendere per scoprirlo.