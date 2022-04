1 La rivelazione: “Jeremias Rodriguez voleva andarsene”

Antonio Zequila qualche giorno fa a Pomeriggio 5 ha parlato di Jeremias Rodriguez spiegando che nasconde “un segreto” e che non poteva parlarne. A quanto pare, però, se di questa cosa non può parlarne ha fatto comunque una rivelazione a SuperGuida TV sull’ex “collega” de L’Isola dei Famosi.

Per prima cosa Zequila ha detto di essere rimasto molto deluso da Jeremias Rodriguez, definendolo come un ragazzo “arrogante, maleducato e irrispettoso”, per poi tornare sull’episodio che si è verificato durante il temporale che ha messo in apprensione i naufraghi: “Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo”.

Così Antonio Zequila ha fatto la sua confidenza svelando cosa è successo poco dopo, ovvero Gustavo gli ha confessato un segreto (che ha detto di non poter dire) e di essere rimasto dispiaciuto per il comportamento di Jeremias Rodriguez. Per poi aggiungere l’ex gieffino ha fatto sapere qualcosa che non si era visto:

“Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe”.

Questa la versione di Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez. L’episodio emergerà durante un ipotetico confronto nelle prossime puntate de L’Isola dei Famosi? Non ci resta che attendere per scoprirlo e, soprattutto, come reagirà l’argentino nel conoscere il pensiero dell’ex compagno d’avventura. L’attore però ne ha avute un po’ per tutti…