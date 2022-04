1 Jeremias Rodriguez riabbraccia Deborah dopo L’Isola

Jeremias Rodriguez, qualche giorno fa, dopo la sua eliminazione a L’Isola dei Famosi, ha deciso di non rimanere nel limbo di Playa Sgamada, ma di uscire direttamente. In questo modo ha abbandonato il reality. Qui di seguito possiamo leggere i suoi motivi:

“Era una sfida contro me stesso e l’ho vinta. Erano tre anni che non stavo con le persone e ora mi sono messo alla prova. Se voglio andare via il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite.

Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona stra-umile. Non me la sono mai tirata.

Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male. In passato, ho avuto tanti problemi, ho avuto il coraggio di affrontarli per non averli più. Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano“.

Jeremias Rodriguez, quindi, è tornato in Italia in queste ultime ore e, grazie alla sorella di Deborah, i fan hanno potuto assistere all’abbraccio con la fidanzata. L’ex naufrago e la compagna si sono ritrovati all’aeroporto e Jeremias è scoppiato in lacrime, come riporta anche il sito Blogtivvu. Qui di seguito vi lasciamo la foto.

Jeremias Rodriguez riabbraccia la fidanzata dopo L’Isola

Deborah Togni l’ha sostenuto per tutto il suo percorso, tentando di fargli forza. Anche lei, però, è stata molto felice di rivederlo. Ma non solo. Anche la sorella Cecilia gli ha fatto i complimenti per la sua scelta. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni…