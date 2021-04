1 Jessica Antonini fa chiarezza

Sono passati diversi mesi da quando Jessica Antonini ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista. Come sappiamo però il suo percorso non è durato a lungo. All’incirca dopo un mese la tatuatrice ha deciso di fare la sua scelta anticipata, ricaduta su Davide Lorusso. Tra i due c’è infatti stato un colpo di fulmine ed entrambi così hanno deciso di dare ufficialmente il via alla loro relazione, che dura ancora oggi apparentemente senza troppi intoppi. Jessica e Davide si mostrano infatti felici e innamorati sui social, e nulla sembrerebbe scalfire la loro serenità. Tuttavia da qualche ora sul web sono sputate alcune indiscrezioni, che vedono la coppia protagonista della prossima edizione di Temptation Island, che tornerà su Canale 5 in estate. A quel punto, smentendo categoricamente la partecipazione al reality, la Antonini ha fatto chiarezza, affermando:

“Le ‘probabili coppie’ detto da chi? Ma una cosa vera riuscite a pubblicarla su questi social? Mi dispiace”.

Tuttavia quando poco dopo sono spuntati fuori altri articoli sul web che davano per certa la partecipazione di Jessica Antonini e Davide Lorusso a Temptation Island, l’ex tronista ha sbottato. Queste le sue dichiarazioni:

“Ripeto, nessuna partecipazione. Qualcuno ha reclamato dicendo che il gossip è così, alcune cose sono vere e altre no. Beh speriamo che la gente si svegli e inizi a capire che dietro quasi tutto quello che vedete ci sono fake news o teatrini montati per parlare. Poraccitudine”.

Pare dunque che tutto sia, almeno per il momento, ufficiale: Jessica Antonini e Davide Lorusso non parteciperanno a Temptation Island. Che i due vogliano continuare a godersi il loro amore lontani dal mondo dello spettacolo?