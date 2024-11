Questa sera durante la puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha litigato con Lorenzo Spolverato, che ha poi tirato in ballo Helena Prestes. Quest’ultima ha stroncato il tutto: “È un narcisista”

Scontro di fuoco tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez

Tra le tante dinamiche che la Casa del Grande Fratello ci sta regalando, c’è la rivalità che si è creata tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. I due inizialmente sembravano essere amici, anche quando erano interessati alla stessa ragazza, Shaila Gatta. Inevitabilmente però il rapporto si è compromesso, fino alla rottura totale.

Ne sono nati allontanamenti e scontri, anche ora che Javier Martinez sembra essersi avvicinato a Helena Prestes, con la quale pare aver riscoperto un nuovo feeling. I due trascorrono tanto tempo insieme e non mancano momenti di coccole. Tutto ciò sembra così aver inaridito ulteriormente il rapporto tra l’argentino e Lorenzo Spolverato.

LEGGI ANCHE: Le Non è la Rai tacciate dal gruppo di fare strategia, persino l’ex compagna Eleonora le critica: “Vedo incoerenza”

Stasera al Grande Fratello si è parlato di questa rivalità tra Javier e Lorenzo e c’è stato un confronto tra le parti.

“Vedo poca verità in Helena per Javier. E credo che a lui non piaccia più di tanto lei”, ha detto subito Lorenzo Spolverato. “Poi è passato poco tempo dai sentimenti che provava verso di me. Credo provi ancora dell’interesse per me”. In seguito è stata mandata in onda una clip con una serie di sue critiche.

Arrivato in studio Javier Martinez quando ha preso la parola ha precisato: “Non mi sono mai espresso in maniera così cattiva”, trovando poco d’accordo il suo rivale. Lorenzo Spolverato a quel punto è sbottato: “In un rapporto superficiale mi interessa qualcosa averti in Casa?”

Javier Martinez ha fatto sapere di non avergli mai tolto il saluto, dopo nonostante la proposta di un quieto vivere. È consapevole ci sia un rapporto superficiale tra loro per la vicenda Shaila. Non si fida e secondo lui farebbe show. Successivamente, all’ennesima domanda l’argentino è sbottato: “A me, Lorenzo, non frega niente di te”.

L’attacco di Helena

In seguito Lorenzo Spolverato è stato rispedito in casa. Alfonso Signorini ha quindi chiesto a Javier Martinez se è sempre stato ponderato così come con Helena nelle sue questioni sentimentali: “Credo che, andando avanti con gli anni, fare troppi passi avanti e capire che non è la persona giusta, potrebbe ferire”.

Quando poi è stata data la parola a Helena Prestes da parte di Alfonso Signorini, la modella brasiliana non si è espressa positivamente. Per prima cosa ha difeso il suo interesse nei confronti di Javier Martinez.

Successivamente ha smentito Lorenzo Spolverato, convinto di piacerle ancora: “No, è un narcisista”, ha troncato, non trovando d’accordo Shaila Gatta che ha invece supportato la tesi del suo compagno.

Che succederà ancora?