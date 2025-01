Ospite a Verissimo per parlare delle ultime vicende avvenute al Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha affrontato anche i problemi del suo passato tra cui gli attacchi di panico. La cantante e showgirl, a tal proposito, ha rivelato di averne avuto uno mentre stava andando in trasmissione. Ecco il suo racconto.

Un attacco di panico per Jessica Morlacchi prima di Verissimo

Nella puntata del 18 gennaio di Verissimo c’è stata, tra gli ospiti, Jessica Morlacchi da poco uscita dal Grande Fratello e al centro di una polemica importante avvenuta dentro la Casa. L’ex gieffina è quindi tornata a parlare di quanto accaduto nel reality, in particolare il suo litigio al limite della decenza con Helena Prestes. E poi si è detta molto delusa da Luca e che ce l’ha decisamente più con lui che con Helena, visto il rapporto che c’era.

Ma con Silvia Toffanin c’è stato ampio spazio per parlare anche del passato di Jessica, partendo dal suo grande successo con i Gazoza. Ma quel successo in età davvero giovane (aveva 13 anni) l’ha portata a finire in un turbine molto forte. “Ero troppo piccola per capire l’importanza di quello che stava succedendo”, ha rivelato. “Lì per lì la vivevo, vivevo tutto, però poi qualcosa è successo. Perché forse troppi impegni, troppi viaggi, troppo ‘lavoro’. Iniziava a pesare un po’ tanto questa vita”.

Ad un certo punto lei ha iniziato a stare male, ad avere delle reazioni fisiche. Pensavano cali di zucchero, ma erano attacchi di panico: “I miei genitori pensavano che fosse un calo di pressione, un calo d zucchero, quindi arrivarono immediatamente col bicchiere d’acqua e lo zucchero. E invece da lì a pochi giorni io iniziai ad avere sempre più attacchi di panico. Sono orrendi!”.

LEGGI ANCHE: Michele Morrone ha un nuovo amore e lei è un volto noto della TV

Jessica Morlacchi ha raccontato che ogni tanto tornano a trovarla, ma piano piano riesce a gestirli adesso. E proprio riguardo questo ha detto che ne ha avuto uno proprio mentre stava andando a Verissimo. “Ti posso dire come l’ho gestito oggi”, ha rivelato a Silvia Toffanin. “Me ne è arrivato uno proprio oggi mentre ero sul treno. Era tanto tempo che non mi venivano a trovare. Però ho dato un senso a tutto questo, io ho capito”.

Per Jessica l’attacco di panico è stato dovuto alla perdita del suo cagnolino, avvenuta mentre lei era dentro la Casa del Grande Fratello. Per lei era tutto e non aveva ancora metabolizzato la cosa. Quindi crede che sia arrivata la mazzata all’improvviso proprio mentre si stava dirigendo agli studi di Verissimo, a distanza di tempo. “Me lo aspettavo e ci sta tutto. L’ho saputo gestire bene. In treno tranquilla, con mio cognato Rosario che segue ogni mio passo”, ha concluso la Morlacchi.