Nuovo gossip del 2025 e riguarda Michele Morrone. L’attore avrebbe trovato un nuovo amore, infatti è stato paparazzato con una ragazza che il pubblico conosce già. Stiamo parlando di Marialuisa Jacobelli. Ricordate questo nome? È legato a Francesco Totti. Ecco tutti i dettagli.

Il nuovo amore di Michele Morrone sarebbe Marialuisa Jacobelli

Si vocifera che nella vita di Michele Morrone ci sia un nuovo amore. L’attore, divenuto decisamente noto per il film erotico 365 giorni, ha chiuso la scorsa estate la relazione con la ventenne Moara Sorio. Ad accorgerese erano stati i fan che avevano notato come i due non si seguissero più sui social, non c’erano più like e commenti da parte di lui. Inoltre lui non sarebbe stato presente al compleanno di lei.

Adesso, a distanza di vari mesi, Michele Morrone è stato pizzicato in atteggiamenti decisamente intimi con un’altra donna. Tra i due c’è stato proprio un bacio. A paparazzarli è stato il settimanale Gente mentre erano insieme per le strade di Milano.

Ma chi è la donna misteriosa? Non si può certo considerare una sconosciuta. Lei infatti è Marialuisa Jacobelli e qualcuno ha sicuramente già letto questo nome. Figlia del giornalista Xavier Jacobelli (anche ex direttore di TuttoSport), Marialuisa ha 32 anni e lavora in TV come conduttrice e giornalista, ma è anche modella e influencer. Non solo, è finita alcuni mesi fa al centro del gossip.

Si disse infatti che lei aveva avuto un flirt con Francesco Totti mentre l’ex calciatore stava (e sta ancora) con Noemi Bocchi. Marialuisa aveva confermato che c’era stato questo flirt, mentre Totti aveva negato totalmente. Infatti proprio per questo la Jacobelli aveva anche ricevuto un Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia.

Al momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte di Michele Morrone e Marialuisa Jacobelli su questa relazione. Sicuramente per adesso vogliono mantenerlaprivata e noi rispettiamo la scelta.