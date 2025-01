Questa sera a C’è posta per te tra gli ospiti scelti per le sorprese anche Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è stato accolto con calore dal pubblico in studio e da Maria De Filippi, che gli ha riservato un abbraccio e parole d’affetto.

Stefano De Martino elogiato da Maria!

Gradito ritorno, come annunciato già, di Stefano De Martino a Mediaset. Il conduttore di Affari Tuoi è stato ospite di C’è posta per te questa sera, per una meravigliosa sorpresa. L’ex allievo di Amici è stato accolto in studio dall’affetto del pubblico presente, che con cori e applausi è stato molto carino con lui.

Maria De Filippi, felice di rivederlo, dopo una clip di presentazione, ha accolto in studio Stefano De Martino, riservandogli parole di stima e affetto, oltre che un sincero abbraccio. “Tu piaci a tutti, sono contento che sei qua”, ha detto Maria.

Stefano è stato protagonista della storia di due ragazzi che hanno deciso di fare un regalo alla mamma e alla nonna di due ragazzi. Entrambe si sono spese tanto per loro e De Martino è la loro sorpresa.

Sia Anna e Concetta si sono dette entusiaste di conoscere Stefano De Martino: “Quanto è bello, come ti guardo”. Il conduttore ci ha scherzato su: “Capisci com’è cambiato il mio target?”.

Le parole di De Martino

Poi facendosi più serio Stefano De Martino ha aggiunto: “Noi abbiamo una gran fortuna con genitori e nonni come voi! Ci mettete davanti una lente, attraverso la quale vediamo il mondo. Il loro compito è quello di tenere questa lente pulita, che si può macchiare con tante cose, ma se si è bravi si pulisce per tutto il tempo. Perché i bambini devono guardare il mondo in modo limpido. È quello che avete fatto”.

De Martino non hai poi evitato la citazione di Marcel Proust: “Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima”.

In generale, comunque, si è trattato di una piccola reunion a C’è posta per te per Stefano De Martino e Maria De Filippi. Il conduttore è consapevole che parte del suo successo non dipende solo da lui, dalla sua forza e dalla sua volontà, ma anche dalla presentatrice che tanto ha creduto in lui e concesso una chance ad Amici.

Il pubblico in studio e da casa ha parecchio gradito questo momento e anche i social si sono espressi positivamente per questo incontro tra Stefano De Martino e Maria De Filippi.