Grazie a una rivelazione di Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello, abbiamo scoperto che l’ex cantante dei Gazosa ed Elodie sono cugine! Ecco le parole della gieffina.

Jessica Morlacchi ed Elodie sono cugine

Negli ultimi giorni Jessica Morlacchi sta facendo molto parlare di sé al Grande Fratello. E non solo per il suo stato d’animo, dato che nelle scorse ore ha rivelato che lei ed Elodie sono cugine. Ma andiamo per ordine.

La concorrente è entrata in crisi e ha fatto sapere agli autori e ai suoi compagni l’intenzione di lasciare la Casa più spiata d’Italia. L’ex cantante dei Gazosa ha ammesso di non stare più bene e di avere bisogno di tornare alla sua vita di tutti i giorni. In attesa di capire quindi cosa succederà stasera e quale sarà la sua considerazione finale rispetto alla permanenza nel reality show, Jessica Morlacchi ha raccontato un altro aspetto della sua vita privata. O meglio una parentela.

Questa notizia è trapelata sul web grazie ai fan che in quel momento erano all’ascolto su Mediaset Extra e seguivano la diretta del Grande Fratello. Mentre faceva quattro chiacchiere con le sue compagne d’avventura, in sottofondo si sentiva Black Nirvana di Elodie, canzone che Enzo Paolo Turchi ha utilizzato per una delle coreografie di stasera. Ebbene, Stefania Orlando nel sentire il brano ha cominciato a canticchiare il pezzo.

A quel punto, molto spontaneamente Jessica Morlacchi ha detto: “Ma lo sai che Elodie è mia cugina di secondo grado?”, ha esordito la gieffina. Poco dopo la stessa ha anche precisato quale sarebbe la parentela tra le due: “I nostri nonni erano fratelli“. Ecco il video con le dichiarazioni di Jessica durante la partita a carte con le sue compagne.

jessica ed elodie cugine di secondo grado io mi sento malissimo questa notizia totalmente random e meravigliosa pic.twitter.com/A7e1jvRIdG — lapressata (@lapressata) December 29, 2024

E voi conoscevate questo dettaglio? Molti fan del Grande Fratello sono rimasti sorpresi e non si sarebbero mai aspettati che Jessica Morlacchi ed Elodie potessero essere cugine!