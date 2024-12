Sui social network Michelle Hunziker ha raccontato che sua figlia Sole ha avuto un incidente sulla neve. La conduttrice ha spiegato quindi cosa è successo sul suo profilo.

Cosa è successo alla figlia di Michelle Hunziker

In queste ore Michelle Hunziker sta facendo parlare per un’intervista rilasciata la settimanale Sette, inserto de Il Corriere della Sera, ma non solo per questo motivo. Tralasciate le confessioni piccanti da parte della della conduttrice, infatti, la stessa è stata protagonista di una disavventura. Ed è stata proprio lei a rivelare quanto accaduto.

Così come tutti i vip, anche Michelle Hunziker è in vacanza e ha scelto le Dolomiti dove sta trascorrendo del tempo con la sua famiglia. La presentatrice ha raccontato sui social network che sua figlia Sole, nata dalla storia d’amore con Tomaso Trussardi, è stata protagonista di un incidente sulla neve.

Ma cosa è successo nello specifico? A rivelare l’accaduto come spiegato è stata proprio la conduttrice che, mediante alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha spiegato la disavventura con protagonista sua figlia Sole.

“Cura tutta la mia famiglia da quando ho 19 anni. Ci ha salvati ancora, Sole si è rotta l’incisivo ieri. Già ricostruito”, si legge nel profilo Instagram di Michelle Hunziker nel video postato dalla conduttrice dove si vede per l’appunto il dente rotto di sua figlia.

A parlare e spiegare il lavoro svolto, anche il dentista che si è occupato dell’operazione da svolgere: “Ho ricostruito tutta questa parte. Ho usato circa nove colori”, ha spiegato prima che Michelle Hunziker lo abbracciasse.

Insomma fortunatamente nulla di grave e si è tutto risolto nel migliore dei modi, per fortuna.