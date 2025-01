Pochi giorni fa Jessica Morlacchi ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal Grande Fratello, a seguito di quanto accaduto con Helena Prestes. Dopo un primo momento di silenzio, in queste ore sono arrivate le prime immagini della cantante.

Jessica Morlacchi dopo il Grande Fratello

Negli ultimi giorni si è discusso a lungo della lite avvenuta tra Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi ed Helena Prestes nella casa del Grande Fratello. Come tutti ormai sappiamo, tra le tre gieffine sono volate parole grosse e ben presto si è superato il limite. Ma non solo. La modella brasiliana ha anche lanciato un bollitore alla cantante e a quel punto è scoppiato il caos.

Durante la scorsa puntata del reality show dunque le concorrenti hanno ricevuto un severo richiamo e non è mancato anche un provvedimento disciplinare. La Morlacchi, la Galassi e la Prestes sono infatti finite al televoto d’ufficio per sottoporsi al giudizio insindacabile del pubblico. A quel punto però è arrivato il colpo di scena. Jessica, non reputandosi sullo stesso piano di Helena, ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal programma e ha così abbandonato una volta per tutte la casa. In questi giorni dunque la cantante è sparita dalla circolazione e si è presa del tempo per sé.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli ha smesso di seguire Mariotto? Lei rivela la verità

Nelle ultime ore tuttavia in rete sono spuntate le prime immagini di Jessica Morlacchi dopo il ritiro dal Grande Fratello. La cantante sembrerebbe aver preso parte a una serata in compagnia di qualche amico e pare stia poco a poco riprendendo in mano la sua vita.

Le prime immagini di Jessica dopo il GF pic.twitter.com/uL2xqQtCmm — Novella2000 Archive (@disagio_tv) January 13, 2025

Stasera nel mentre andrà in onda una nuova diretta del reality show, durante la quale con ogni probabilità si parlerà nuovamente di Jessica e di quanto accaduto la scorsa settimana. Ilaria ed Helena intanto sono due delle protagoniste del televoto e una di loro dunque potrebbe definitivamente lasciare il programma. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.