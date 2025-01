La scelta del provvedimento disciplinare del Grande Fratello nei confronti di Helena, Jessica e Ilaria, non è piaciuto alla Morlacchi, che ha abbandonato la Casa definitivamente.

Grande Fratello, il provvedimento disciplinare

In puntata al Grande Fratello questa sera abbiamo avuto modo di seguire passo passo e vedere cosa è accaduto durante la settimana. Alfonso Signorini ha da preso in mano tutto il fatto e ha fatto un discorso a tutti i concorrenti. A seguito di questo sono state affrontate le varie situazioni.

Successivamente Alfonso Signorini nel corso della puntata ha ricevuto la busta e ha comunicato quanto segue:

“Grande Fratello qualche mese fa vi ha cercato e scelto per le vostre storie e personalità e quello che siete, pregi e difetti e lo rifarebbe ancora. Sappiamo che in Casa dopo quattro mesi la convivenza diventa difficile. Nascono contrasti che diventano insanabili e fa parte del gioco. Diventa sbagliato che ci si scontro in modo irragionevole e aggressivo, come nei momenti visti. Il limite è stato superato in tutti i tre i casi”.

LEGGI ANCHE: Chi sono i concorrenti al televoto nella puntata dell’8 gennaio 2025? Tutte le nomination

Poi il conduttore del Grande Fratello è entrato più nel dettaglio e ha spiegato che ognuna a modo suo ha superato il limite per diversi motivi. Altra situazione sollevata da Alfonso Signorini riguarda tutti i concorrenti che avrebbero dovuto esporsi da subito. Poi ha aggiunto:

“In questo caso così particolare per far sì che qualsiasi provvedimento possa sembrare ingiusto. Il grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico il vostro destino, tenendo conto d questi fatti e della vostra avventura nella Casa e storia. Ilaria, Jessica, Helena siete in nomination d’ufficio. Andrete al televoto per l’eliminazione insieme ai nominati di stasera. In queste nomination non avrete diritto di voto. Si tratta di una pesante ammonizione che è l’ultima prima della squalifica. Questo è quanto deciso dal Grande Fratello”.

Jessica abbandona la Casa del GF

In seguito al responso, Jessica Morlacchi si è detta contrariata e ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello e fare un passo indietro. Contrariata dalla decisione da parte della produzione del reality show, ha fatto sapere di non essere d’accordo e per tale ragione dire addio al programma:

“A me non sta bene il responso. Io decido di abbandonare perché non abbiamo reagito alla stessa maniera. Le mani sempre in tasca e con questo sarebbe tutto più risolvibile. Non ci metto nulla a rispondere allo stesso modo, ma sono intelligente e centrata. Volevo andare via da giorni e trovarmi in un contesto che non mi piace. Nessuno mi toglierà il diritto di rispondere”.

Alfonso Signorini ci ha tenuto a commentare le parole di Jessica Morlacchi prima di congedarla definitivamente: “Le parole hanno ferito quanto il gesto. Io ti inviterei a fare un minimo di autocritica non va bene. Tu la parola l’hai usata e anche molto”, ha chiuso il conduttore prima di allontanarla dal gioco.

Dunque Jessica ha lasciato la Casa del Grande Fratello.