In queste ore in rete si è sparsa voce che Selvaggia Lucarelli avrebbe smesso di seguire Guillermo Mariotto su Instagram. La giornalista tuttavia interviene sui social e fa chiarezza sulla situazione, rivelando così la verità per la prima volta.

Selvaggia Lucarelli fa chiarezza

Sono ormai trascorse alcune settimane dalla finale di Ballando con le Stelle ma in queste ore si sta ancora parlando di alcuni protagonisti del fortunato talent show di Milly Carlucci. A finire al centro di un nuovo gossip sono stati infatti due dei giudici più discussi del programma: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Proprio ieri pomeriggio il celebre stilista è stato ospite a Verissimo per un’intervista a cuore aperto, durante la quale ha per la prima volta raccontato la sua versione dei fatti in merito alla polemica che l’ha travolto. Nel mentre in rete si è sparsa una voce di corridoio che non è passata inosservata.

Stando al gossip trapelato, Selvaggia Lucarelli avrebbe smesso di seguire su Instagram Guillermo Mariotto. L’indiscrezione naturalmente ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, facendo il giro del web. Il chiacchiericcio è arrivato anche alla giornalista stessa, che a quel punto ha deciso di intervenire per fare chiarezza. Rivelando la verità con un post sui social dunque Selvaggia ha spiegato:

“L’ennesima ca**ata: non ho MAI seguito Mariotto su Instagram per il semplice fatto che lui non segue i suoi stessi social, non gliene frega nulla. E aggiungo che sono in Cambogia e non ho visto la sua intervista in cui tra l’altro non mi risulta, dai sunti che leggo sui giornali, che abbia detto qualcosa di sgradevole”.

Nessuna tensione dunque a oggi tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nonostante le malelingue del web infatti sembrerebbe che tra la giornalista e lo stilista tutto proceda nel migliore dei modi e i fan attendono già con ansia la partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle.