Per la puntata del 12 gennaio vediamo insieme le anticipazioni di Tradimento: trama e streaming della serie turca.

Anticipazioni Tradimento 12 gennaio

Vi raccontiamo la trama di Tradimento per la puntata del 12 gennaio. Le anticipazioni raccontano che….

Yesim escogita un piano per convincere Tarik a tornare da lei e così succede. Dall’altra però sua figlia Oylum si rifiuta di accompagnarlo e tornerà da sua madre, dove troverà anche Umit e Nazan.

Mentre guarda il TG, Umit vede il servizio in cui si parla dell’arresto di Tim e in famiglia si festeggia per questo. Intanto Oltan fa visita a Lara e le rivela di essere a conoscenza dell’inganno ai danni di Ozan e della finta morte di Kaan. Prima di andare via la minaccia dicendo di volere indietro i suoi soldi.

Andiamo avanti con le anticipazioni di Tradimento. Burcu nel frattempo ha un video che ritrae Yesim mentre si accorda con un borseggiatore. Oltan intanto si reca da Güzide nel suo ufficio e le affida un fascicolo che lo riguarda, chiedendole di per parlare al giudice che si occuperà del caso.

Güzide rifiuta, ma Oltan. Se ne va prima che possa farlo. Capisce così che questa è solo una prova e che Oltan le affiderà un caso complicato da risolvere a suo favore.

Lara intanto riferisce a Kaan di alcune minacce subite da Oltan e dai suoi scagnozzi. Crede però che si tratti di un teatrino organizzato da Ozan per intimorirli. Kaan dunque si rivolge a un malavitoso, di nome Recai che si mette subito alle costole di Ozan. Anche Cemil lo pressa e gli ricorda che non ha rispettato i tempi di restituzione del della somma di denaro.

Ozan promette di pagare tutto entro due giorni e messo alle strette da Tarik è costretto a dire la verità, anche se in parte, riguardo a quanto accaduto effettivamente con la somma di denaro di Oltan.

Gli dice infatti che non ha mai investito un fondo in Corea ma in criptovalute e che avrebbero fruttato guadagni in dollari. Ozan è superato da Oltan, clamorosamente, che conferma questa versione a Tarik, sostenendo la restituzione dei soldi.

Quali sono le altre anticipazioni di Tradimento? In seguito Oylum è stata invitata a cena da suo padre per incontrare la sorellina Oyku e quindi anche Yesim. Entrambe sono pronte a fare la sua conoscenza, ma la ragazza sembra essere un po’ restia se presentarsi o meno.

Infine secondo le anticipazioni di Tradimento Ozan dopo una serata con Mesut, viene aggredito da alcuni uomini, che lo minacciano di restituire la macchina a Lara.

Quando e dove va in onda Tradimento

Come ogni domenica Tradimento fa il suo ritorno suo ritorno su Canale 5. L’appuntamento è previsto in prima serata, intorno alle 21:30.

Dal 25 gennaio la dizi turca prenderà il posto al sabato pomeriggio di Endless Love.

Dove vedere in TV e in streaming

Se siete interessati potete ovviamente seguire Tradimento sia in TV che in streaming su Mediaset Infinity. In quest’ultimo caso è necessario però effettuare l’accesso o registrazione per poter seguire la serie televisiva in diretta e non e tutti i programmi del palinsesto Mediaset.