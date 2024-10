Ieri al Grande Fratello, una precisa frase detta da Jessica Morlacchi a Yulia Naomi Bruschi durante il confronto ha ricevuto una serie di critiche da parte degli utenti. Cosa ha detto l’ex cantante dei Gazosa.

Le critiche a Jessica Morlacchi

La sesta puntata del Grande Fratello ci ha riservato non soltanto la lieta notizia della gravidanza di Ilaria Clemente, ma ha visto come sua grande protagonista Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa pare essersi attirata l’antipatia di molti membri della Casa e, soprattutto sembra non andare per niente d’accordo con Yulia Naomi Bruschi.

La vicinanza della modella (seppur in amicizia) a Luca Giglioli, ha mandato però su tutte le furie Jessica che, non solo si è infatuata del ragazzo ma ora sembrerebbe gelosa del rapporto instaurato con Yulia.

In puntata ieri sera Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro e ha convocato le due per parlarne e mostrare cosa hanno detto l’una dell’altra. Da qui è sfociata un’accesissima lite dove, senza esclusione di colpi, Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi non se le sono di certo mandate a dire. Entrambe ferme nelle proprie convinzioni, hanno criticato il modo di fare l’una dell’altra, sentendosi per ragioni diverse offese e ferite dalle parole utilizzate.

C’è da dire che Alfonso Signorini ha bacchettato entrambe, ma ciò che sembra essere passata in sordina durante l’affronto tra le due concorrenti del GF è una frase che Jessica Morlacchi ha detto rivolgendosi alla coinquilina: “Mi posso vestire da uomo, vediamo se ti avvicini. Potete farmi avere uno smoking da uomo, così magari…”.

Jessica: -“Mi posso vestire da uomo se vuoi, vediamo se ti avvicini”



pagliaccia, squallida e ridicola pic.twitter.com/WZm6Bi4WV4 — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 3, 2024

Queste parole non sono state commentate in puntata ma si è semplicemente provato a smorzare il discorso, concentrandosi piuttosto su altre cose dette. La decisione pare però aver generato del malcontento sui social con molti utenti infastiditi per questa uscita fatta da Jessica Morlacchi nei confronti di Yulia Naomi Bruschi.