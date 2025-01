Nel corso di una recente intervista, Kekko Silvestre dei Modà si è scagliato contro Tony Effe e la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco le dichiarazioni del cantautore.

Kekko Silvestre vs Tony Effe

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Kekko Silvestre. Il frontman dei Modà, che quest’anno saranno in gara al Festival di Sanremo 2025, ha infatti rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, durante la quale ha detto la sua sul caso Tony Effe. Come è noto anche il rapper sarà tra i Big in gara all’Ariston e proprio in questi giorni si è molto parlato di lui. A sorpresa dunque anche Kekko si è scagliato contro Tony, affermando senza giri di parole: “Non avrei mai invitato a Sanremo chi parla delle donne in modo sconsiderato”.

Ma non è finita qui. Continuando a dire la sua, Silvestre aggiunge: “Oggi nelle canzoni sento volgarità, cattiveria, la donna è trattata come un oggetto. Devi farla sentire importante, perché lo è”.

A quel punto Kekko Silvestre rivela un aneddoto che non è passato inosservato. Il cantante dei Modà ha infatti raccontato di essersi trovato a parlare con un’amica di sua figlia, fan di Tony Effe, e in merito ha dichiarato: “Ero in macchina con Gioia e un’amichetta, fan di Tony Effe. Chiedevo: cosa ti piace? Parla delle donne come se fossero cacche di cane sul marciapiede, vorresti essere considerata così? Non si tratta di colpevolizzare Tony Effe, ma della responsabilità di essere cantautore. Non c’entrano le parolacce. […] Troppa roba in giro porta i giovani a pensare che le donne possano essere maltrattate”.

Tra poche settimane nel mentre Kekko e Tony si ritroveranno insieme sul palco del Festival di Sanremo. Ma cosa accadrà tra i due artisti nel dietro le quinte? Non resta che attendere per scoprirlo.