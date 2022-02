Sappiamo bene ormai che Jessica Selassié è più che interessata a Barù. Fin dal primo momento infatti la Principessa ha ammesso di essere rimasta colpita dal nipote di Costantino Della Gherardesca, e ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi a lui. In molti nel mentre sognano di vedere un reale avvicinamento tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e il web si chiede cosa accadrà quando il reality volgerà al termine. Nel mentre ieri sera gli autori hanno concesso ai Vipponi una serata film, e tutti insieme così hanno trascorso la serata a guardare la pellicola. Al momento di andare a dormire però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Mentre erano sul letto insieme a Sophie Codegoni e ad Alessandro Basciano, Jessica ha fatto una battuta hot a Barù, che richiamava proprio una delle scene del film visto poco prima. La Selassié così ha affermato:

Immediata la replica di Barù a Jessica Selassié, che tra lo stupito e il divertito ha dichiarato:

Nel mentre solo alcune ore fa proprio Barù ha ammesso di aver fatto un sogno erotico con protagonista Soleil Sorge. Questo il suo racconto:

“Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te. Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…”.