Da settimane ormai il pubblico del Grande Fratello Vip 6 spera di vedere nascere l’amore tra Barù e Jessica Selassié. Proprio la Principessa infatti si è rivelata essere molto interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca, che tuttavia sembrerebbe avere sentimenti contrastanti su un’eventuale frequentazione. Nel mentre però in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato affatto inosservato. Il Vippone, mentre chiacchierava con Giucas Casella e con Soleil Sorge, ha raccontato di aver fatto un sogno erotico, con protagonista proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne! A quel punto è entrato nei dettagli del sogno, e ha così affermato:

“Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te”.

Poco dopo è arrivata la domanda scomoda di Giucas Casella, che ha chiesto a Barù se nel sogno di fosse anche Jessica Selassié. Tuttavia il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ammesso di non ricordare la parte con la Principessa:

“Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…”.

Il web nel mentre continua a sperare in un avvicinamento tra Barù e Jessica Selassié. Che dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 i due abbiano modo di conoscersi più a fondo? Non resta che attendere per scoprirlo.

