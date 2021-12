1 Jessica Selassié rivela la verità

In molti si saranno accorti che Lucrezia Selassié gira sempre con una borsetta appresso. Ma che cosa contiene? Questa è l’informazione che manca a tante persone. In realtà la soluzione del mistero l’aveva già data la stessa Principessa in una puntata del daytime con Alfonso Signorini, nel corso di un collegamento. Non tutti, però, magari hanno prestato attenzione o hanno visto quel segmento. A parlare del contenuto della borsa, questa volta, ci ha pensato Jessica Selassié.

Questa volta a sollevare la questione ci ha pensato Maria Monsè, come riporta anche il sito Biccy: “Tua sorella è un personaggio con quella borsetta, ma cosa contiene?“. La Princess, quindi, ha risposto: “Ci mette dentro il profumo, le sigarette, quella elettronica, gli assorbenti quando ha quel periodo, il lucidalabbra. Ad esempio ora Manuel l’ha aperta e ci ha preso le sigarette“. L’idea, evidentemente, è piaciuta molto a Valeria Marini. Proprio lei, infatti, ascoltando la conversazione ha affermato: “Molto utile, io nella mia ci tengo anche la cipria ed il microfono quando me lo tolgo, così non lo perdo e non lo lascio a giro per casa“.

L’interessa di Maria Monsè verso la sorella di Jessica Selassié, arriva dopo il loro scontro di qualche sera fa. L’attrice, infatti, si era sentita dare dell’idiota e dell’imbecille dalla giovane Princess. Allora Lulù aveva dato la sua spiegazione: “Una persona è idiota e imbecille perché trovo ignorante chi si prendano in giro gli attacchi di panico. Non è uno scherzo. chi ne soffre non si sta facendo una risata con gli amici. Mi ha denigrato per questo“. A questo punto le due hanno cominciato a urlare e ad alzarsi per andare l’una contro l’altra. Gli altri vipponi sono dovuti intervenire. Il tutto poi si è più o meno risolto nella puntata successiva.

Ma a far parlare di sé anche Jessica per un litigio con Francesca Cipriani…