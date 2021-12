1 Jessica Selassié si scontra con Francesca Cipriani

Ieri sera a preparare la cena ci ha pensato Jessica Selassié con l’aiuto della sorella Lucrezia. Per l’occasione il Grande Fratello ha fornito gli ingredienti perché venisse preparata una cena etiope, ovvero la cultura d’origine delle Principesse. I problemi sono iniziati quando Francesca Cipriani ha chiesto cosa avrebbe fatto con dei pezzi di carne che erano sul tavolo. La risposta è stata: “Devo metterlo dentro alla pasta sfoglia e li devo friggere“, parole accompagnate da un viso non di apprezzamento da parte della showgirl.

Lo scontro, però, si è acceso davvero nel momento in cui la Princess ha preso della carne macinata e l’ha messa in una padella con del peperoncino “Non mi piace niente” ha detto Francesca e allora Jessica ha risposto: “Capita. Può capitare che non ti piaccia piaccia una cucina. Non c’è niente di male“. La replica è stata:

Eh ho capito, ma poi devo sporcare per fare roba a parte. Per quello dico facciamo roba che piaccia a tutti. Sono comunque cose molto particolari. Tutto è piccante Cioè, tutta la carne macinata l’ha messa nel peperoncino. Non posso proprio io. Sto male, mi portano via. Non posso mangiare il peperoncino. L’ho scritto anche nel foglio.

Jessica Selassié, allora, ha proposto di trovare una soluzione, ovvero la gallina. La Cipriani, però, ha affermato che non mangia pezzi di gallina. La Principessa, a questo punto, perdendo anche forse un po’ la pazienza ha replicato: “Non mangi la gallina… L’agnello non lo mangi… E allora fatti la pasta, amore. Non so che dirti. Questa è la cultura“. Francesca, perciò, l’ha accusata di menefreghismo verso gli altri, offesa dal commento di Jessica. Manila, che si trovava lì, ha proposto di trovare una padella pulita per cuocere altro cibo (QUI il video completo). Da casa, poi, è intervenuta anche Clarissa…