1 Battibecco tra Jessica Selassié e Soleil Sorge

Oggi pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno ricevuto dei video messaggi dalle loro famiglie. Si è trattato di parole a seguito dell’annuncio della data della finale del reality che è fissata al 14 marzo. Dopo aver saputo la notizia ieri sera, in tanti sono rimasti un po’ sconvolti, ma è stato chiesto loro di rifletterci in questi giorni. Quello che però è successo ad Alex Belli a seguito dei video messaggi ha fatti scattare un battibecco tra Jessica Selassié e Soleil Sorge.

In pratica tutti i concorrenti entrati all’inizio hanno ricevuto un video da qualche familiare, tranne Alex Belli. Per lui non c’era nulla. Questo ha portato l’attore a rimanerci ovviamente malissimo e anche ad arrabbiarsi molto.

Della vicenda hanno parlato anche gli altri vipponi, rimasti sconvolti. E proprio tra questi Jessica ha dato una sua opinione riguardo l’assenza di un messaggio, anche piccolo. Per la principessa, infatti, il motivo potrebbe essere legato al fatto che la famiglia dell’attore non sia d’accordo con lui per tutto quello che sta succedendo. E per questo magari vorrebbero che tornasse a casa. Questo pensiero lo ha esposto anche di fronte a Soleil che non l’ha presa benissimo. La reazione dell’influncer è stata molto dura e ha invitato la principessa, in modo molto colorito, a farsi gli affari suoi.

Jessi: probabilmente non gli hanno mandato messaggi ad Alex perché non vogliono che rimanga.

La risposta educatissima e no sense di Soleil: #gfvip pic.twitter.com/dJgSoqpAWL — intollerabile (@lodicoiook) December 11, 2021

La reazione della Sorge è stata molto forte e Jessica non se l’è sentita nemmeno di controbattere, forse presa alla sprovvista.

Intanto vediamo cosa ha fatto Alex dopo la mancanza del video per lui…