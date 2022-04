1 Jessica Selassié non segue più Barù su Instagram

In queste ultime ore alcuni fan dei “Jerù” hanno notato che Jessica Selassié ha smesso di seguire Barù sui social, in particolare Instagram. Se si va a controllare, almeno nel momento in cui viene scritto questo articolo, l’ex gieffino non ha più il follow della Principessa. Lui, invece, continua a seguirla senza alcun problema. Ma cosa potrebbe aver causato tutto questo? L’ipotesi più accreditata starebbe nelle parole che ha usato il nobile nella puntata di ieri di Verissimo. Ha, infatti, smentito categoricamente che tra lui e la Princess sia nato un amore.

Per capire meglio dobbiamo andare a rivedere le sue dichiarazioni a Verissimo. Ovviamente, ricordiamo, si tratta solo di ipotesi. Non sappiamo se sia questo l’effettivo motivo o ci sia altro:

[…] sono tipo un guru del non sesso in questo momento della mia vita. Jessica non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro. Se ho voglia di vederla e mi interessa? Non l’ho ancora vista, certo che mi piacerebbe rivederla. Finirei per… No, non si tratta di un momento imbarazzante, nulla. La gente che volevo vedere l’ho vista e mi piacerebbe anche lei, certo. Ma adesso lasciamola a fare le sue cose. Ho da fare un viaggio, parto a New York a trovare mia sorella e poi volevo fare un’altra cosa che non posso dire. Quando la faccio te la dirò.

Ma non solo. Barù ha affermato che l’ultima volta che ha visto Jessica Selassié è stato durante la sua intervista precedente sempre a Verissimo. In questa occasione la Principessa ha detto di essere sicura dei sentimenti che prova per lui. Barù ha commentato: “Che carina, ma le voglio bene! Ha detto delle cose molto carine“. Scendendo ancora più nel dettaglio, inoltre, ha rivelato se è davvero innamorato di Jessica Selassié oppure no…