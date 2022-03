Polemica su Jessica Selassié

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 6, come ogni sabato, si è svolta una festa, e a finire al centro dell’attenzione del web è stata Jessica Selassié. Come ben sappiamo ormai da settimane la Principessa ha manifestato il suo interesse per Barù, e sta cercando in tutti i modo di sedurlo. In molti nel mentre sui social sembrerebbero sostenere questa coppia, e sono in tanti a sperare che il nipote di Costantino Della Gherardesca decida di dare una chance a Jessica. Tuttavia ieri sera è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel corso della festa infatti Soleil Sorge ha invitato proprio la Selassié a baciare Barù. A quel punto però è arrivata la replica della Principessa, che ha affermato:

“Ma prima deve bere un po’ di più, ancora è un po’…”.

S:bacialo se te la senti

J: e ma prima deve bere un po’ di più, ancora è un po’…



Io sono davvero in 🥶,guai a chi dice che lei è la vittima, lui ha rifiutato il suo bacio per l’ennesima volta poco fa



errare humanum ma perseverare è diabolico#gfvip



pic.twitter.com/UTZwbnpaus — CIAUUU (@Soleilcentrica) March 6, 2022

Le parole di Jessica Selassié però hanno dato il via a una lunga polemica sui social, e in molti si sono schierati contro la Principessa. Nel mentre solo alcune ore fa proprio Barù ha nuovamente frenato sul suo rapporto con Jessica, affermando per l’ennesima volta di non essere interessato a lei e di vederla soltanto come un’amica. Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa c’è con Jessica? Non c’è niente e sono io che non voglio. Non mi piace. Mi piace ma non in quel senso. Insomma. Mi piace come amica, ci rido e ci scherzo, mi diverte insomma. Però non… Secondo me vuole di più. È una donna seria. Fammi uscire di qui, fammi un po’ respirare. Frequentarla? Non credo proprio che la frequenterò”.

