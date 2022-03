1 Barù parla di Jessica Selassié e smonta la ship

Si parla con insistenza dei Jerù, ovvero Jessica Selassié e Barù. In tanti sperano (per prima la Princess) che tra loro possa nascere qualcosa, ma c’è da dire che l’esperto di food si è sempre tirato indietro, confidando di non provare interesse che vada oltre l’amicizia, anche se alcuni suoi gesti equivoci (tra cui anche un bacio mancato) e continui battibecchi hanno fatto pensare il contrario. Ed è proprio per questo motivo che alcuni fan mantengono ancora viva questa possibilità.

Ieri Barù si è ritrovato a chiacchierare in piscina con Giucas Casella e Davide Silvestri. L’illusionista dubbioso ha iniziato a tempestare di domande il gieffino: “Ma con Jessica c’è qualche cosa o non c’è niente? Ma è lei che non vuole o sei tu? Ti piace o non ti piace?”, ha chiesto curioso.

“Non c’è niente e sono io che non voglio. Non mi piace”, ha fin da subito specificato Barù. Giucas non si è detto troppo convinto, a differenza di Davide, che invece crede alle parole del suo amico: “Io credo a lui, l’ho sempre detto”. Così il nipote di Costantino della Gherardesca ha ripreso la parola: “Mi piace ma non in quel senso. Insomma. Mi piace come amica, ci rido e ci scherzo, mi diverte insomma. Però non….” e ancora: “Secondo me vuole di più. È una donna seria. Fammi uscire di qui, fammi un po’ respirare. Frequentarla? Non credo proprio che la frequenterò”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Così Barù ha chiuso quindi alla possibilità di avere una relazione con Jessica Selassié. E non è la prima volta…