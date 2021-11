1 Jo Squillo contro Katia Ricciarelli

Jo Squillo, nuova eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Casa Chi e insieme ai vari giornalisti, tra cui anche Gabriele Parpiglia, ha risposto ad alcune curiosità. Come possiamo vedere anche nel video su Instagram e come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, ha prima di tutto chiarato con chi si è trovata meglio:

La persona più vera e sincera all’interno del Grande Fratello Vip? Ci sono tante belle persone e tante belle storie. Molti hanno storie toste e importanti. Una donna che per me è stata una vera sorellina è stata Carmen Russo, una donna piena d’amore incapace di offenderti. Accomodante, sopporta, sopporta… voi non sapete quante ne abbiamo sopportate con la Katia Ricciarelli.

Come ha già anticipato poc’anzi, invece, se Carmen Russo è la più sincera, Katia Ricciarelli sarebbe la più privilegiata: “Lei è super rispettata, coccolata, viziata ed anche privilegiata. Ha la sua camera con il suo bagno… ma attenzione, questo privilegio una donna così intelligente deve riconoscerlo e ridare rispetto agli altri che non hanno questo privilegio“. La showgirl, poi, ha voluto togliersi anche alcuni sassolini dalla scarpa. Ha raccontato, infatti, quale episodio l’ha ferita maggiormente e che ha avuto come protagonista la cantante lirica:

Una delle cose che mi ha ferito di più è quando ha sbeffeggiato “Siamo donne”, la mia canzone, ridicolizzando la mia storia. Questo è stato veramente di cattivo gusto. Io non ho mai cercato e voluto lo scontro con lei. Sono sempre stata leale, chiara ed esplicita dicendole in faccia le cose. Io non voglio fare guerra con le donne e non ho voluto alzare l’artiglieria contro una signora.

Ma questa non sono le sole dichiarazioni di Jo Squillo. Infatti ha avuto da ridire anche sul comportamento di Alex Belli durante Pomeriggio 5. Continuate a leggere…