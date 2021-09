GF Vip: Jo Squillo indosserà il burqa

Jo Squillo – Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Questa sera andrà in onda la seconda puntata del GF Vip che vedrà l’ingresso di una seconda parte di concorrenti. Tra essi anche Jo Squillo, carica per questa nuova avventura. La cantante prima di questo momento ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Qui ha spiegato che ha intenzione di entrare nella Casa con il burqa, spiegandone i motivi:

“Noi artisti siamo stati dimenticati da tutti. Io faccio la cantante, faccio spettacoli nelle discoteche, un comparto distrutto. E poi basta con questi cliché sui reality: essere artista significa provare a realizzare degli atti di riflessione anche in un contesto diverso da noi. Vorrei entrare al Grande Fratello indossando un burqa, simbolo di oppressione delle donne. La mia non sarebbe una provocazione ma un gesto forte per esprimere solidarietà alle donne di Kabul e alle nostre sorelle afghane. Oltre che un atto di libertà per rivendicare la libertà di tutte noi”.

Un messaggio importante quello di Jo Squillo, che dimostra ancora una volta quanto sia a supporto delle donne. Tra le altre cose Jo Squillo ha anche spiegato il motivo che l’ha spinta a partecipare al GF Vip:

“Per me essere un’artista non significa fare soldi o avere successo. Significa essere un’attivista, puntare le luci su ciò che merita, su un tema che mi sta a cuore. E lo farò anche nel reality per provare a cambiare qualche cattiva abitudine della nostra società. Non voglio insegnare nulla a nessuno, al massimo far riflettere. Per esempio, vorrei che le ragazze di oggi capissero i danni della superficialità: si può essere leggeri ma non vacui. E poi vorrei parlare di veganesimo”

Infine tra le altre cose Jo Squillo ha spiegato di essere incuriosita da Manuel Bortuzzo e di volerlo conoscere bene in Casa:

“Tutti abbiamo storie forti, sennò Alfonso Signorini ci avrebbe scelti. Il problema è elaborarle queste storie, capirle, entrare nel profondo. Io vorrei farlo con Manuel Bortuzzo: m’interessa capire l’elaborazione del suo percorso. La disabilità è un tema che conoscono bene grazie alle mie amiche Giusy Versace e Antonietta Laterza”.

Ha concluso, come scritto da Il Fatto Quotidiano e riportato da Biccy. Jo Squillo è pronta a entrare nella casa del GF Vip e lo farà lanciando un segnale importante.

AGGIORNAMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2021: Al suo arrivo non è riuscita a mettere il burqa ma ha portato con sé la bandiera LGBTQ+, mentre per la puntata di lunedì 20 settembre eccola qui indossare il capo d’abbigliamento di cui vi abbiamo parlato. Nonostante il bel gesto, però, non è mancata qualche polemica.