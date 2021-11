1 Jo Squillo attacca Alex

Ultima eliminata del GF Vip Jo Squillo continua a far parlare di sé anche da studio. La cantante negli ultimi giorni di permanenza nella Casa aveva domandato ad Alex Belli se fosse stato lui a nominarla (così è stato), ma lui ha negato per non crearle dispiacere. Una volta uscita dal reality e viste alcune immagini la gieffina ha ammesso di esserci rimasta male e a Pomeriggio 5, come raccolto da Biccy, ha manifestato il suo profondo disappunto:

“Sarà anche un bravo attore, non so. Il problema è che nella vita la fiducia mia se l’è persa. Con me ha chiuso. ha tradito la mia fiducia, guardandomi negli occhi e dicendomi ‘io non ti ho nominato te lo assicuro’. Il tradimento è nelle azioni che lui ha fatto. Recita il suo ruolo e quando uscirà dalla casa avrà delle serie difficoltà di credibilità, perché la persa tutta con gli italiani“.

Delusa da lui, Jo Squillo anche in puntata ha cercato un confronto con Alex Belli. Nel momento delle nomination in confessionale sono stati messi a confronto. A quel punto a prendere la parola è stata Jo che ha sferrato la sua critica ad Alex:

“Non si guarda negli occhi una persona come hai fatto con me e si dice ‘non ti ho nominato, te l’avrei detto’. Per tre volte hai negato tutto. Hai perso la mia fiducia e hai tradito la fiducia degli italiani. Sinceramente quando esci non so che cosa ti potrebbero fare quelli del pubblico. Perché hai veramente dimostrato la tua grande falsità“.

Ha detto Jo Squillo piuttosto alterata, mentre Alex Belli ha tentato di giustificarsi. A seguito dell’accaduto l’attore si è sfogato con gli altri vipponi…