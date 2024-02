Joey Di Stefano crea la coreografia di “Sinceramente” e non potrete fare a meno di scatenarvi con lui (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 8 Febbraio 2024

Joey Di Stefano ha creato la coreografia per il brano sanremese “Sinceramente” di Annalisa. Ecco il video

A distanza di poche ore Joey Di Stefano ha creato la coreografia per la canzone “Sinceramente” che Annalisa ha presentato a Sanremo 2024.

Joey Di Stefano e la coreografia di “Sinceramente”

In questi giorni Annalisa ha fatto finalmente ascoltare la sua “Sinceramente” sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. Il pubblico ha subito apprezzato il brano e nel giro di pochissime ore il video ufficiale ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni classificandosi al secondo posto tra le canzoni sanremesi più viste su YouTube. E proprio per questo poteva mancare il balletto di Joey Di Stefano? Ovviamente no.

Proprio ieri il coreografo e la moglie hanno pubblicato un filmato in cui mostrano i passi di danza che hanno creato per l’occasione. Qui sotto possiamo vedere le immagini mentre si scatenano a ritmo di musica. I commenti sono pieni di entusiasmo e la stessa Annalisa ha scritto qualcosa: “Siete sempre pazzeschi“.

Del resto non è la prima volta che Joey Di Stefano diventa virale grazie alla collaborazione con un brano della cantante. Il primissimo video è stato quello dedicato a “Bellissima“, brano che ha dato enorme risalto all’ex allieva di Amici. Poi è stata la volta di “Mon Amour” e “Ragazza sola“.

Come se non bastasse Joey e la compagna di vita si sono anche presentati qualche tempo fa a Tu Si Que Vales facendosi conoscere da ancora più persone che potrebbero non usare i social:

“Noi siamo Joey e Rina e siamo di Ramacca. Siamo ballerini e coreografi di balli di gruppo. Nell’ultimo anno abbiamo spopolato sul web con 400 milioni di views. […] Noi creiamo delle coreografie molto semplice.

Rudy ci conosce, credo. Siamo forti sul web… Abbiamo delle movenze accessibili per tutti. […] Vedere nelle piazze le persone fare la nostra coreografia è una grande emozione”.

Che la collaborazione tra Joey Di Stefano e Annalisa possa continuare ancora in futuro? Noi ci speriamo sinceramente.