Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 Amadeus è arrivato in galleria per salutare il pubblico. A un tratto però alle sue spalle un signore tra il pubblico ha iniziato a imitarlo in diretta.

La simpatica scenetta che ha coinvolto Amadeus

Siamo entrati nel pieno del Festival di Sanremo 2024 e in queste ore il pubblico sta ascoltando senza sosta le 30 canzoni in gara scelte da Amadeus. Anche quest’anno il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale è riuscito a fare centro e proprio la prima puntata ha raggiunto ascolti da capogiro. Ieri sera intanto non sono mancate le emozioni e di certo ci attendono altre tre serate ricche di musica, risate e colpi di scena. Stasera nel mentre si esibiranno i restanti 15 artisti in gara, che a loro volta verranno presentati dai colleghi che sono saliti sul palco durante la seconda puntata. Al termine della diretta scopriremo la terza classifica provvisoria, generata dalle preferenze del televoto e delle radio.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore sui social è diventata virale una scenetta che vede protagonista proprio il presentatore del Festival della canzone italiana. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto.

Tutto è iniziato quando Amadeus si è recato nella galleria del Teatro Ariston per salutare il pubblico e per presentare le due orchestre che hanno fatto un bellissimo omaggio alla Romagna, interpretando proprio il celebre brano Romagna Mia. A un tratto però un signore alle spalle del conduttore ha iniziato a imitare i suoi gesti e in breve la scenetta è diventata virale sui social.

MORENDO PER IL SIGNORE DIETRO AMADEUS CHE LO IMITA😭😭😭#Sanremo2024 pic.twitter.com/u7U9Hj59wU — 💐sᴛᴀɴᴢᴀ_309|| sanremo era💐 (@bomdiabelafl0r_) February 7, 2024

Il divertente momento ha fatto sorridere il web e il video non è passato inosservato. Il pubblico intanto attende con ansia l’arrivo della terza serata del Festival, che di certo non deluderà le aspettative.