NEWS

Andrea Sanna | 20 Maggio 2023

La cena tra Fabio Rovazzi e John Cena

Il pranzo con Tom Holland è stato un successone. Come stupire ancora? Fabio Rovazzi ancora una volta ha pensato in grande e ha deciso di coinvolgere l’ex wrestler più famoso al mondo: John Cena. Quest’ultimo è anche attore e rapper ed è protagonista del decimo capito della saga di Fast & Furious.

Il simpatico gioco di parole è nato grazie al suggerimento di Maccio Capatonda, che ha consigliato a Fabio Rovazzi il titolo di questa nuova avventura: “Ho scelto di fare questa cena con te perché in Italia ‘the dinner’ si dice ‘cena’”, si è aperta così l’intervista, che ha strappato un sorriso a John Cena, che a sua volta ha approvato: “Mi piace, è perfetta questa cena mi fa sentire bene”.

Così Fabio Rovazzi ha confidato al rapper che per lui e per i suoi amici è sempre stato una star e in camera conservavano il suo poster. Ma ora che è un attore, qual è il suo piano per il futuro? A riguardo John Cena non ha avuto dubbi: “Il mio piano è non dare mai la vita per scontata. E il mio obiettivo è cercare di imparare ogni giorno”.

Non sono mancati i complimenti da parte di Fabio Rovazzi per il ruolo interpretato da Cena in Fast & Furious. Oltre a ringraziare l’attore ha detto di sentirsi davvero fortunato per aver lavorato con persone tanto qualificate in tutti questi anni tra sport e cinema, perché l’hanno reso migliore.

Tra una chiacchiera e un’altra si è parlato anche di auto ma non solo. Infine, al termine dell’intervista John Cena ha confessato a Fabio Rovazzi di essersi sentito parte della famiglia all’interno del set, come non gli era mai successo prima:

“Fast X è stato un po’ diverso perché per la prima volta la famiglia non era insieme. Andavano tutti per la propria strada seguendo la loro storyline, quindi questa volta non ci siamo visti molto in giro”, ha spiegato. E ancora: “Normalmente c’è un sacco di unione fuori e dentro al set e questo parte principalmente da Vin Diesel. Penso che sia veramente fondamentale nell’assicurarsi che tutti passiamo del tempo insieme e che abbiamo una grande esperienza dentro e fuori dal set”.

Come mostrato in allegato il video completo è disponibile sul profilo YouTube di Fabio Rovazzi ed è realizzato in collaborazione con Sky.