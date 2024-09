Non sembrerebbe esserci pace per i programmi di Maria De Filippi. In queste ore è arrivata infatti notizia che Amici e Uomini e Donne potrebbero slittare ancora.

Quando iniziano Amici e Uomini e Donne

Con l’arrivo di settembre il pubblico di Canale 5 attende con ansia la partenza dei programmi di Maria De Filippi, che da anni sono una garanzia per Mediaset. Inizialmente le date di partenza di Amici e Uomini e Donne erano rispettivamente fissate a domenica 15 e lunedì 9 settembre, tuttavia il dating show aveva già subito un primo slittamento a lunedì 16.

Adesso, come riporta la programmazione di Mediaset Infinity, pare che le cose siano nuovamente cambiate. Stando a quanto si legge, sembrerebbe infatti che il talent show e il dating show siano nuovamente slittati e che non partiranno nelle date stabilite.

Ma quando iniziano dunque Amici e Uomini e Donne? Andiamo con ordine e vediamo cosa sappiamo. Stando a quanto si legge sulla guida tv, nel pomeriggio di domenica 15 sarebbero previsti gli appuntamenti con le soap Beautiful ed Endless Love. Di conseguenza dunque la prima puntata del talent show potrebbe andare in onda domenica 22 settembre, nonostante a oggi non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale.

Uomini e Donne invece potrebbe partire lunedì 23 settembre, per favorire la fortunata soap My home my destiny. La programmazione tuttavia potrebbe subire ennesimi cambiamenti e vi invitiamo ad attendere annunci ufficiali. Confermata invece la partenza della nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata del reality show andrà infatti in onda come già annunciato martedì 10 settembre e tutto inizia a essere pronto per il ritorno dell’amata trasmissione. Alla conduzione ci sarà nuovamente Filippo Bisciglia. In questi giorni intanto sono state annunciate le 7 coppie che partiranno per un viaggio nei sentimenti e di certo ne vedremo di belle.